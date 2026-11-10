“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) se ha convertido en la serie coreana favorita de miles de espectadores. Y es que este K-drama de fantasía y romance de Disney+ y Hulu llegó con un arranque de cuatro episodios, dejando a medio mundo con ganas de saber más de la historia de la emperatriz que negocia su propio divorcio, el emperador distraído por otra mujer y el príncipe que aparece en sus vidas. Así, si te gustaría descubrir cuándo llegan los siguientes capítulos, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la premisa de la producción inicia cuando el emperador Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva, Rashta.

Y si bien la emperatriz Navier acepta el divorcio, tiene una condición: poder casarse con el príncipe heredero Heinrey, del Reino del Oeste.

En ese sentido, el desarrollo de los primeros capítulos se establece de la siguiente manera:

Episodio 1: la llegada de Rashta al palacio pone de cabeza la vida de Sovieshu y Navier.

la llegada de Rashta al palacio pone de cabeza la vida de Sovieshu y Navier. Episodio 2: Navier duda por las acciones del emperador y la llegada de Heinrey agita el palacio.

Navier duda por las acciones del emperador y la llegada de Heinrey agita el palacio. Episodio 3: comienza la ceremonia de Año Nuevo, con una Rashta más audaz y un Heinrey que crea tensión.

comienza la ceremonia de Año Nuevo, con una Rashta más audaz y un Heinrey que crea tensión. Episodio 4: Navier y Heinrey se acercan, mientras Rashta trama crear caos.

Cabe resaltar que el cuarto capítulo termina con Rashta presentándose como la autora de las cartas, una mentira que amenaza con alterar el equilibrio en el palacio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los episodios 5 y 6 de la serie coreana llegan a las pantallas el miércoles 11 de noviembre del 2026.

Así, se respeta el calendario de estreno del show televisivo, el cual continuará de esta forma:

Miércoles 18 de noviembre del 2026: episodios 7 y 8.

Miércoles 25 de noviembre del 2026: episodios 9 y 10 (final).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

“La emperatriz divorciada” ha fijado el lanzamiento de estos capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 11 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre España 9:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En Estados Unidos, la serie se ve a través de Hulu, mientras que la alternativa a nivel internacional es Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de los episodios 5 y 6 de la ficción coreana con clasificación 14+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

La actriz Shin Min-a protagoniza la serie coreana de drama y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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