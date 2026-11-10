El actor surcoreano Lee Jong-suk interpreta al príncipe Heinrey en la serie de fantasía y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
El actor surcoreano Lee Jong-suk interpreta al príncipe Heinrey en la serie de fantasía y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
Carla Ocaña
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(en inglés: “The Remarried Empress”) se ha convertido en la serie coreana favorita de miles de espectadores. Y es que este de Disney+ y Hulu llegó con un arranque de cuatro episodios, dejando a medio mundo con ganas de saber más de la historia de que negocia su propio divorcio, el emperador distraído por otra mujer y el príncipe que aparece en sus vidas. Así, si te gustaría descubrir cuándo llegan los siguientes capítulos, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la premisa de la producción inicia cuando el emperador Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva, Rashta.

Y si bien la emperatriz Navier acepta el divorcio, tiene una condición: poder casarse con el príncipe heredero Heinrey, del Reino del Oeste.

En ese sentido, el desarrollo de los primeros capítulos se establece de la siguiente manera:

  • Episodio 1: la llegada de Rashta al palacio pone de cabeza la vida de Sovieshu y Navier.
  • Episodio 2: Navier duda por las acciones del emperador y la llegada de Heinrey agita el palacio.
  • Episodio 3: comienza la ceremonia de Año Nuevo, con una Rashta más audaz y un Heinrey que crea tensión.
  • Episodio 4: Navier y Heinrey se acercan, mientras Rashta trama crear caos.

Cabe resaltar que el cuarto capítulo termina con Rashta presentándose como la autora de las cartas, una mentira que amenaza con alterar el equilibrio en el palacio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los episodios 5 y 6 de la serie coreana llegan a las pantallas el miércoles 11 de noviembre del 2026.

Así, se respeta el calendario de estreno del show televisivo, el cual continuará de esta forma:

  • Miércoles 18 de noviembre del 2026: episodios 7 y 8.
  • Miércoles 25 de noviembre del 2026: episodios 9 y 10 (final).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

“La emperatriz divorciada” ha fijado el lanzamiento de estos capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 11 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre
España9:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En Estados Unidos, la serie se ve a través de Hulu, mientras que la alternativa a nivel internacional es Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de los episodios 5 y 6 de la ficción coreana con clasificación 14+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

La actriz Shin Min-a protagoniza la serie coreana de drama y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
La actriz Shin Min-a protagoniza la serie coreana de drama y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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