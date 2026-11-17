“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) se ha convertido en una cita imperdible para los fans de los K-dramas de romance y fantasía. Así, la serie coreana de Disney+ y Hulu ya dejó atrás su arranque más pausado y entró en un tramo donde los secretos y los celos en el palacio se roban cada una de las escenas. En ese sentido, quienes siguen la historia de Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey ya están preparados para disfrutar de los episodios 7 y 8 de la producción. Por eso, aquí te cuento cuándo llegan los nuevos capítulos del show televisivo, a qué hora y cómo se pueden ver en el streaming.

Vale precisar que el episodio 6 de la ficción mostró un intento de reconciliación entre Navier y Sovieshu, pues ella aceptó pasar su cumpleaños en la villa imperial y los dos recordaron su infancia.

Sin embargo, el emperador pronunció el nombre de Rashta en un momento íntimo y su esposa se marchó furiosa.

Además, el vizconde Lotteshu visitó a Rashta y le recordó un secreto de su vida. Y, eventualmente, el médico imperial confirmó que la joven está embarazada.

Los siguientes capítulos, por lo tanto, desarrollarán la gestación de Rashta, un pasado que comienza a acecharla en el imperio y el acercamiento entre Heinrey y Navier.

Antes de continuar, mira el tráiler de esta tanda de “La emperatriz divorciada”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los episodios 7 y 8 de la serie coreana llegan a las pantallas el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Así, después de estos capítulos, se espera el lanzamiento del gran final de la ficción, con fecha prevista para el 25 de noviembre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Al igual que el resto de “La emperatriz divorciada”, el estreno de este par de episodios respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) del miércoles 18 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. del miércoles 18 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. del miércoles 18 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. del miércoles 18 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. del miércoles 18 de noviembre España 09:00 a.m. del miércoles 18 de noviembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

La serie “La emperatriz divorciada” está disponible en el catálogo de Disney+ para el público internacional, mientras que, en Estados Unidos, se transmite a través de Hulu.

Por ende, para disfrutar de los capítulos 7 y 8 de la producción sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

El actor y modelo surcoreano Lee Jong-suk interpreta al príncipe Heinrey Alles Lazlo en el K-drama "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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