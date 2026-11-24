Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey se acercan a las decisiones más importantes de “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), la serie coreana de fantasía romántica que ha conquistado a los espectadores de Disney+ y Hulu. Y es que la adaptación de la novela y el webtoon homónimo ya tiene a su público con una pregunta en la cabeza: ¿el divorcio imperial llegará a concretarse? Así, en esta nota, te cuento cuándo y a qué hora llegan los dos últimos episodios de la producción, cómo puedes verlos en el streaming y qué revela el avance oficial. De esta manera, puedes llegar al gran final del show televisivo con todo el panorama claro.

Vale precisar que el capítulo 8 de la ficción terminó con Sovieshu decidido a reemplazar a Navier por Rashta y ya le comunicó el plan a su amante.

Asimismo, Kosar descubrió que esta última tenía un hijo antes de llegar al palacio y Artina logró que esa información llegara a la emperatriz.

Por otro lado, Heinrey hereda el reino del Oeste y Navier anunció que asistirá a su coronación.

Así, respecto a los episodios 9 y 10 del K-drama, se espera que seamos testigos de la despedida de nuestra protagonista como emperatriz.

Antes de continuar, mira el adelanto oficial del desenlace de la serie coreana de Disney+ y Hulu:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 9 Y 10 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los últimos capítulos de “La emperatriz divorciada” llegan a las pantallas el miércoles 25 de noviembre del 2026, ambos al mismo tiempo.

De esta forma, se respeta el esquema de lanzamiento semanal que ha caracterizado al show televisivo desde su debut.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 9 Y 10 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los episodios 9 y 10, con los que concluye “La emperatriz divorciada”, han fijado su estreno de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) del miércoles 25 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre España 09:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 9 Y 10 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

La serie se emite en Disney+ para el público internacional, mientras que, en Estados Unidos, “La emperatriz divorciada” está disponible en Hulu.

Por lo tanto, para disfrutar de su gran final sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

Los actores Lee Jong-suk y Shin Min-a en una escena de la serie coreana de fantasía romántica "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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