Si te gustan los romances de palacio con coronas, traiciones y alianzas inesperadas, “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) merece un lugar en tu lista de visualizaciones. Y es que la serie coreana llegó a Disney+ y Hulu como la adaptación de un exitoso webtoon de ese subgénero que acumula millones de lecturas. Así, si te gustaría saber cuándo llega cada episodio de la producción, esta nota es para ti. ¡Prepárate para organizar tu próxima maratón frente a la TV sin perderte nada!

Vale precisar que el show televisivo de fantasía romántica se basa en la novela web de Alphatart y en su eventual webtoon de Naver.

Aquí, Navier (Shin Min-a) es la emperatriz del Imperio del Este y comparte su reinado con el emperador Sovieshu (Ju Ji-hoon).

Sin embargo, todo cambia cuando él lleva al palacio a Rashta (Lee Se-young), una esclava fugitiva, y le pide el divorcio a su esposa.

Entonces, Navier acepta el acuerdo con una condición: casarse con Heinrey (Lee Jong-suk), el príncipe del Reino del Oeste.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

La serie coreana se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse a lo largo de noviembre del 2026. Y, para alegría de muchos espectadores, su debut—fijado originalmente para el miércoles 4 de noviembre—se adelantó un día.

Calendario de estreno de “La emperatriz divorciada”:

Episodios 1 al 4: martes 3 de noviembre del 2026 ( YA DISPONIBLES )

martes 3 de noviembre del 2026 Episodios 5 y 6: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodios 7 y 8: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodios 9 y 10 (Final): miércoles 25 de noviembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Al igual que la mayoría de títulos originales de Disney+ y Hulu, “La emperatriz divorciada” ha fijado el lanzamiento de sus próximos capítulos de acuerdo con la siguiente programación horaria:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Tal como te puedes imaginar, “La emperatriz divorciada” es una producción exclusiva del catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y de Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

LISTA DE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

Episodio 1: La llegada de Rashta al palacio pone de cabeza las vidas de Sovieshu y Navier.

La llegada de Rashta al palacio pone de cabeza las vidas de Sovieshu y Navier. Episodio 2: Mientras Navier duda por las acciones de Sovieshu, la llegada del príncipe Heinrey agita el palacio.

Mientras Navier duda por las acciones de Sovieshu, la llegada del príncipe Heinrey agita el palacio. Episodio 3: Inicia la ceremonia de Año Nuevo. Rashta, más audaz, y Heinrey, recién llegado, crean tensión.

Inicia la ceremonia de Año Nuevo. Rashta, más audaz, y Heinrey, recién llegado, crean tensión. Episodio 4: Navier y Heinrey se acercan en la xeremonia de Año Nuevo, y Rashta trama crear caos en el palacio.

El actor surcoreano Lee Jong-suk como el príncipe Heinrey en la serie "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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