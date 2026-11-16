Cuando una serie goza de gran éxito, siempre aparece alguien que se pregunta dónde más ha visto al actor que se roba las escenas. Con “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) de Disney+ y Hulu, eso ocurre con Ju Ji-hun y la respuesta conduce a un thriller de espías surcoreano que le dio importantes reconocimientos hace unos años: “The Spy Gone North” (o “Infiltrado en el Norte”). Así, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre esa película: de qué trata, qué premios recibió el artista, quiénes lo acompañan en el reparto y dónde puedes verla.

Vale precisar que, en “La emperatriz divorciada”, el intérprete le da vida al emperador Sovieshu.

En ese sentido, él es el esposo de Navier y una de las figuras centrales de una historia de traición, poder y segundas oportunidades.

¿DE QUÉ TRATA “THE SPY GONE NORTH”?

La trama de “The Spy Gone North” arranca en 1993. Aquí, Park Seok-young, un excoronel del ejército surcoreano, es reclutado por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) y recibe el nombre en clave “Black Venus” (Venus Negra).

Y, en esta contexto, su misión consiste en hacerse pasar por empresario en Pekín para acercarse a altos funcionarios norcoreanos y obtener información sobre su programa nuclear.

De esta manera, el hombre se gana la confianza de Ri Myong-un, una figura clave del poder en el Norte.

Sin embargo, las maniobras políticas de ambos lados de la frontera amenazan todo lo que logra.

MIRA EL TRÁILER DE “THE SPY GONE NORTH”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE SPY GONE NORTH”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Spy Gone North”:

Hwang Jung-min como Park Seok-young , el espía “Black Venus”

, el espía “Black Venus” Lee Sung-min como Ri Myong-un , el funcionario norcoreano que se hace cercano a Park

, el funcionario norcoreano que se hace cercano a Park Cho Jin-woong como Choi Hak-sung , del servicio de inteligencia surcoreano

, del servicio de inteligencia surcoreano Ju Ji-hun como Jung Moo-taek

¿QUÉ PREMIOS GANÓ JU JI-HUN POR ESTA PELÍCULA?

De acuerdo con IMDb, Ju Ji-hun ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en los Buil Film Awards, en los premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine y en los KOFRA Film Awards.

Además, fue galardonado con el reconocimiento a las estrellas populares que concedieron los Blue Dragon Film Awards 2018.

¿DÓNDE VER “THE SPY GONE NORTH”?

En la versión latinoamericana de Pluto TV, la película “The Spy Gone North” está disponible gratis y con anuncios.

Por otro lado, la cinta puede encontrarse en portales de alquiler y/o compra como Amazon y Google Play.

El actor surcoreano Ju Ji-hoon en una escena de la película de espionaje "Infiltrado en el Norte" (Foto: CJ Entertainment / Moonlight Film / Sanai Pictures)

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