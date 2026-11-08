El K-drama “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) de Disney+ y Hulu es la excusa perfecta para fijarse en la filmografía de Ju Ji-hun, un actor que se mueve con soltura entre géneros muy distintos. Y es que el paso del intérprete detrás del emperador Sovieshu por el streaming reúne producciones sobre zombis, abogados y hasta hospitales. Así, tienes por delante un buen puñado de títulos para maratonear. Por eso, para facilitarte la jornada, aquí te presento cinco series coreanas del artista que puedes ver ahora mismo.

¿QUÉ OTRAS SERIES DEL ACTOR JU JI-HUN DEBES VER EN EL STREAMING?

1. “Kingdom” (2019–2020)

Empiezo la lista con “Kingdom”, ficción que narra la historia de un heredero al trono que es la única esperanza del pueblo frente a una enfermedad misteriosa que se apodera del reino.

Aquí, Ju Ji-hun protagoniza la ficción al lado de Ryu Seung-ryong y Bae Doona.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix, donde tiene una restricción 16+.

Ju Ji-hoon como el príncipe heredero Lee Chang en la exitosa serie coreana de terror y drama histórico "Kingdom" (Foto: AStory / Netflix)

2. “Hienas” (2020)

“Hienas”, por su parte, cuenta la historia de dos abogados rivales con una clientela exclusiva, capaces de destruir todo lo que se interponga entre ellos y sus ambiciones.

Y, además de Ju Ji-hun, Kim Hye-soo y Lee Kyung-young se lucen en su elenco.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix, donde tiene una restricción 13+.

3. “Light Shop: Entre la vida y la muerte” (2024)

Por otro lado, “Light Shop: Entre la vida y la muerte” gira en torno a una peculiar tienda de luz que ilumina cada noche un callejón oscuro y recibe clientes bajo la mirada de un dueño insistente.

Cabe resaltar que esta es una miniserie basada en un cómic de Pool Kang, con Ju Ji-hun, Park Bo-young y Kim Seol-hyun en el reparto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+, donde tiene una restricción 16+.

4. “Blood Free” (2024)

En el caso de “Blood Free”, la serie se ambienta en el 2025, en una compañía biotecnológica que abastece carne cultivada en laboratorio.

Aquí, su directora, Yun Jayu, recibe amenazas de muerte y contrata como guardaespaldas a Woo Chae-woon, exoficial del ejército, mientras los secretos se multiplican dentro de la empresa.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+, donde también tiene una restricción 16+.

El actor surcoreano Ju Ji-hoon interpreta a Woo Chae-woon en la serie de suspenso y ciencia ficción "Blood Free" (Foto: Ace Factory / H& Entertainment / Disney+)

5. “Héroes de guardia” (2025)

Cierro la lista con “Héroes de guardia”, producción que sigue a un médico veterano de guerra que llega a un centro de trauma y convierte a su equipo en una unidad de élite con métodos directos.

Y, más allá de Ju Ji-hun, estrellas como Choo Young-woo y Ha Young aparecen en escena.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix, donde tiene una restricción 16+.

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