La actriz surcoreana Lee Se-young es una de las estrellas que se luce en la serie de Disney+ y Hulu “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), donde le da vida a Rashta. Así, tras su destacado desempeño en aquella producción, mucha gente quiere saber qué más puede ver de la artista. Por eso, aquí te presento dos títulos de su filmografía que figuran en el catálogo de Netflix: uno de fantasía y otro de drama médico. Y, tal como te puedes imaginar, cada uno ofrece una experiencia distinta, ideal para maratonear frente a la TV.

Vale precisar que “La emperatriz divorciada” narra la historia de Navier, la emperatriz del Imperio Oriental, cuya vida se desestabiliza cuando su esposo, el emperador Sovieshu, se enamora de Rashta y decide divorciarse de ella.

Lo curioso es que, tras entrar al palacio, Rashta pasa de ser una mujer que busca escapar de su pasado a una figura ambiciosa que desafía la autoridad de la protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+ y Hulu:

LAS SERIES COREANAS DE LA ACTRIZ LEE SE-YOUNG QUE DEBES VER EN NETFLIX

1. “A Korean Odyssey” (2017)

La primera producción de Lee Se-young que debes ver en Netflix es “A Korean Odyssey” (en su idioma original: “Hwayugi”).

Aquí, una egoísta criatura mítica intenta volverse invencible y fracasa al quedar a merced de una mujer capaz de ver seres de otros mundos.

En ese sentido, el primer episodio del show televisivo presenta a la joven Jin Seon-mi, quien cumple un trato con una supuesta hada y comete un error que le pasa factura veinticinco años después.

Y el elenco de la ficción incluye a: Lee Seung-gi, Cha Seung-won, Oh Yeon-seo y Lee Hong-gi, además de Lee Se-young, quien le da vida a Jung Se-ra.

Este es el LINK OFICIAL para acceder al título.

En la serie surcoreana "A Korean Odyssey", la actriz Lee Se-young se pone en la piel de Jung Se-ra (Foto: TVN / Netflix)

2. “Dr. Yo-han” (2019)

Por otro lado, “Dr. Yo-han” (o “Doctor John” o “Uisa Yohan”) es la opción ideal para los fans de la actriz que disfrutan de los dramas médicos.

En la trama, un talentoso especialista en Algología, cuyo cuerpo es incapaz de reconocer su propio dolor, defiende una peculiar filosofía sobre la vida y la muerte.

Lee Se-young, por su parte, interpreta a Kang Si-young, residente de segundo año de anestesiología y medicina del dolor.

Y, gracias a su trabajo en este proyecto, la artista recibió el premio a la excelencia en miniseries en los SBS Drama Awards 2019.

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La actriz surcoreana Lee Se-young le da vida a Kang Si-young, en la serie de televisión "Doctor John" (Foto: Seoul Broadcasting System / Netflix)

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