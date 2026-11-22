“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) es la serie coreana de fantasía romántica que tiene a buena parte de los fans de los K-dramas pendientes de cada episodio. Así, sus espectadores ya comentan con entusiasmo sus giros, comparten escenas y hacen cuentas sobre cuánto más puede durar la historia de Navier. Entonces, en medio de ese entusiasmo, una duda gana espacio en redes sociales: ¿Disney+ y Hulu ya anunciaron una segunda entrega de la producción? Pues, en esta nota, descubre todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que el show televisivo nace de una premisa llamativa: una emperatriz acepta el divorcio y pone una condición inesperada.

Asimismo, el elenco reúne a Shin Min-ah, Ju Ji-hun, Lee Jong-suk y Lee Se-young, cuatro nombres destacados del mundo del entretenimiento surcoreano.

Antes de continuar, mira el episodio de estreno de “La emperatriz divorciada”:

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Hasta el cierre de esta nota, no hay noticias sobre una renovación de la serie coreana. Sin embargo, los fans ya piden una segunda temporada.

Cabe resaltar que cualquier confirmación llegará a través de Disney+, de modo que conviene seguir sus canales oficiales.

¿POR QUÉ SE HABLA DE UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En este contexto, los números empujan la conversación. Y es que “La emperatriz divorciada” llegó a liderar el ranking de series más vistas de Disney+ en 45 países.

Además, tal como reportó Deadline, se convirtió en el estreno original local con más visualizaciones en la historia de la plataforma a nivel global.

¿HAY MATERIAL DEL WEBTOON PARA UNA CONTINUACIÓN?

Por fortuna, hay mucha historia por adaptar: el webtoon original concluyó su trama principal con el capítulo 247, el 15 de enero de 2026, mientras que NAVER lanzó, el 29 de octubre, una colección de episodios spin-off.

En ese sentido, la obra llega mucho más lejos que la decisión de Navier de volver a casarse.

Sin embargo, la serie podría condensar o reordenar partes del webtoon. Por eso, lo que ocurre en el texto no confirma lo que veremos en pantalla.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

La primera temporada de “La emperatriz divorciada” se compone de diez capítulos en total.

Así, su gran desenlace está planificado para llegar a las pantallas el miércoles 25 de noviembre del 2026.

La serie surcoreana "La emperatriz divorciada" tiene a figuras como Shin Min-a y Lee Jong-suk en su elenco principal (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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