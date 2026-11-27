“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) concluyó su primera temporada y dejó a medio mundo con la misma pregunta: ¿y ahora qué? Y es que la serie coreana de Disney+ y Hulu, protagonizada por Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young, se convirtió en una de las producciones favoritas entre quienes disfrutan de los dramas de época con toque de fantasía. Así, el desenlace de esta entrega del K-drama dejó a Navier, Heinrey y Sovieshu en puntos muy distintos del camino, y eso encendió diversas teorías en redes sociales. Por eso, aquí te cuento todo lo que se sabe sobre el futuro de la franquicia: ¡hay un proyecto de este universo ficticio confirmado que está en camino!

Vale precisar que “La emperatriz divorciada” parte de una novela web de Alphatart, la cual se convirtió en un webtoon de alcance mundial.

De esta manera, la historia de romance e intriga sigue a la emperatriz Navier, a quien su esposo, el emperador Sovieshu, le pide el divorcio.

¿QUÉ SIGUE PARA LA FRANQUICIA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Para alegría de los fans que amaron acercarse a este universo, se ha revelado un nuevo proyecto de la franquicia: ni más ni menos que un anime.

Resulta que, en octubre del 2026, Crunchyroll anunció que esta serie se emitirá en su plataforma en el 2027.

Sovieshu Vict es uno de los protagonistas de la próxima adaptación al anime del popular webtoon "La emperatriz divorciada" (Foto: TROYCA)

Así, se presenta como una versión independiente de la historia, con un equipo y elenco propios.

Dirección: Tetsuya Yanagisawa para el estudio TROYCA

Tetsuya Yanagisawa para el estudio TROYCA Guion: Akiko Inoue

Akiko Inoue Diseño de personajes: Jun Nakai

Jun Nakai Música: Yuki Fukasawa

Yuki Fukasawa Voces: Yoko Hikasa (Navier), Ryohei Kimura (Heinrey), Tomoaki Maeno (Sovieshu) y Reina Ueda (Rashta)

Cabe resaltar que el avance de este show televisivo muestra a Navier aceptando el divorcio con la condición de poder volver a casarse.

En ese sentido, tras el desenlace de la primera entrega de la serie coreana de Disney+ y Hulu, este es el título que los seguidores del relato esperan.

¿QUÉ DEJÓ ABIERTO EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DEL K-DRAMA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

¡ATENCIÓN, SPOILERS ! La temporada termina con Navier y Heinrey juntos, mientras que un inestable Sovieshu jura destruir todo lo que ella aprecia.

Y Rashta, ya como emperatriz, ordena borrar cualquier rastro de nuestra protagonista del palacio.

Así, esta tablero de conflictos deja varias puertas abiertas para lo que venga en la serie coreana.

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DEL K-DRAMA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Hasta el cierre de esta nota, todavía no existe un anuncio confirmado de segunda temporada para la producción.

Sin embargo, debemos considerar que queda bastante material de la obra original por adaptar y la serie rindió muy bien en el streaming.

Por lo tanto, la posibilidad de una segunda entrega de la ficción es real y, como consejo, se recomienda prestarle atención a las redes sociales de Disney+ y Hulu.

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