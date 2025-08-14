El fenómeno de “Wednesday” no solo revitalizó el amor por la icónica Familia Addams, sino que también impulsó nuevos proyectos. Uno de ellos es el desarrollo de una película animada, independiente de la exitosa serie de Netflix, que promete un enfoque fresco y fiel a la visión original de Charles Addams.

Desde su debut en “The New Yorker”, pasando por la icónica serie de los 60 y las películas clásicas de los 90 protagonizadas por Raul Julia, Anjelica Huston y Christina Ricci, “la Familia Addams”, conocida como “Los locos Addams” en Hispanoamérica, ha evolucionado a través de generaciones. Tras versiones olvidables como La reunión de la familia Addams (1998) y propuestas más recientes como las películas animadas de MGM, la marca sigue demostrando que su atractivo es atemporal.

ALISTÁN PELÍCULA ANIMADA DE “LA FAMILIA ADDAMS”, PERO SIN NETFLIX

Alfred Gough y Miles Millar, creadores de la serie “Wednesday”, anunciaron en el pódcast “Crew Call de Deadline” que están desarrollando una película animada independiente para Amazon MGM, que promete un enfoque fresco y fiel a la visión original de Charles Addams. Para ello, trabajan junto a Kevin Miserocchi, director de la Fundación Addams, para garantizar la autenticidad del proyecto.

Esta película no tendrá relación con las producciones animadas de 2019 y 2021, ni con la serie de Netflix. Será un reinicio completo que buscará capturar la esencia gótica y el humor negro característico de la familia más espeluznante de la cultura pop.

Con la nueva película animada en manos de Amazon MGM y la Fundación Addams, la franquicia se consolida como una de las pocas capaces de generar adaptaciones paralelas en diferentes estudios sin perder identidad.

EL ÉXITO DE “WEDNESDAY” Y EL SPIN-OFF DEL TÍO LUCAS

“Wednesday” ha roto récords de audiencia en Netflix y ha impulsado la imagen de Jenna Ortega a nivel mundial. La primera parte de la segunda temporada, se convirtió en la serie en inglés más vista en una semana en la historia de Netflix con 341.23 millones de horas vistas, superando a “Stranger Things 4″, que tenía el récord anterior con 335 millones de horas.

Ante tremendo éxito, la plataforma ya confirmó una tercera temporada y un spin-off centrado en el tío Fester (Fétido), conocido como el Tío Luchas en Hispanoamérica.

Escena de la segunda temporada de "Wednesday", donde aparecen Merlina y el tío Fester (Foto: Netflix)

