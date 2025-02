Además de “Entrevías”, José Coronado ha conquistado con diversas producciones al público. Si bien, hace poco en la serie de Netflix vimos cómo su personaje de Tirso Abantos nos cautivó y quedó marcado en nuestra memoria, quizá te resulte un poco difícil de verlo interpretando una producción que no sea un drama o de suspenso; pues bien, a continuación, te damos a conocer la comedia española con la que sacó risas a la audiencia. Nos referimos a “La familia perfecta”.

En "La familia perfecta", Miguel Martínez junto a todos sus familiares cuando el futuro esposo de su hija llega a anunciar que se casarán (Foto: Atresmedia Cine / LAZONA / The Snake Films / Mogambo)

¿DE QUÉ TRATA “LA FAMILIA PERFECTA”?

“La familia perfecta” es una película española cómica que nos presenta a Lucía, una mujer que cree llevar una vida ejemplar y tenerlo todo bajo control, motivo por el que se ha esforzado en cuidar a su familia y a su hijo, de quien espera consiga una pareja adecuada y de su estrato social; sin embargo, todo eso cambia cuando conoce a su futura nuera Sara, una muchacha alegre, joven y que no se mide a la hora de hablar, cuyos familiares también son como ella.

Miguel Martínez y su esposa muy emocionados de conocer los padres del futuro esposo de su hija en "La familia perfecta" (Foto: Atresmedia Cine / LAZONA / The Snake Films / Mogambo)

TRÁILER DE “LA FAMILIA PERFECTA”

En el tráiler de “La familia perfecta”, de poco más de un minuto y medio, Pablo va por sus padres a su casa, a quienes les tiene preparada una sorpresa: llevarlos a conocer a la familia de su novia, pero hay más. Ya en el barrio donde vive Sara, se sienten extraños, pero igual ingresan al humilde hogar de la joven, quien está acompañada del resto de sus parientes muy peculiares, liderados por Miguel Martínez. Cuando están todos reunidos anuncian que se van a casar.

Por supuesto, esto genera incomodidad en Lucía, quien al salir del inmueble le comenta a su esposo que no está de acuerdo. Aunque ellos guardan la esperanza de que los planes no sigan, se dan cuenta que están enamorados, pero la mujer hará de todo para dilatar la unión, pues en una escena le dice al sacerdote que si no hay fecha para la boda, que no se preocupe.

De esta manera, dos mundos completamente opuestos empiezan a tratar, cada cual con su forma de ser. ¿Dejará que hijo se una a alguien que considera que no está a su nivel?

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA FAMILIA PERFECTA”

Belén Rueda como Lucía Abad Guarnido

José Coronado como Miguel Martínez

Gonzalo de Castro como Ernesto Fermonsel

Pepa Aniorte como Amparo Pérez Soria

Carolina Yuste como Sara Martínez Pérez

Gonzalo Ramos como Pablo Fermonsel Abad

Lalo Tenorio como Toni Martínez Pérez

Jesús Vidal como Don Custodio

María Hervás como Olmedo

Huichi Chiu como Trini

Belén Fabra como Gloria

Israel Elejalde como Conductor

Lola Marceli como Victoria

Lucía Delgado como Fabiola

Pepe Ocio como Miguel Ángel

Mala Rodríguez como ella misma

Lucía, la madre de Pablo siendo cargada por Miguel en "La familia perfecta" (Foto: Atresmedia Cine / LAZONA / The Snake Films / Mogambo)

FICHA TÉCNICA DE “LA FAMILIA PERFECTA”

Nombre de la película: "la familia perfecta"

Año: 2021

Duración: 110 min.

País: España

Dirección: Arantxa Echevarria

Guion: Olatz Arroyo

Música: Pascal Gaigne

Pascal Gaigne Fotografía: Pilar Sánchez Díaz