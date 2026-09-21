Los fans de las comedias románticas tienen una cita marcada en Amazon Prime Video con “La hipótesis del amor” (en su idioma original: “The Love Hypothesis”), la esperada película basada en la novela homónima de Ali Hazelwood. Así, como toda adaptación que se respeta, lo primero que genera curiosidad es el rostro que le van a poner a cada personaje. Por eso, aquí te cuento quién es quién en el elenco de esta cinta y en qué otros proyectos has visto antes a los intérpretes. ¡Seguro encuentras varias figuras conocidas en la lista!

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Vale precisar que la producción narra la historia de una doctoranda brillante con la mirada puesta en la academia.

Sin embargo, cuando descubre que su mejor amiga se ha enamorado del chico que a ella le gustaba, besa por impulso a un profesor de fama temible para demostrar que ya lo superó.

Eventualmente, ese gesto da paso a una relación falsa con reglas y beneficios para ambos... que promete más de un enredo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La hipótesis del amor”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HIPÓTESIS DEL AMOR”?

1. Lili Reinhart como Olive Smith

Empiezo la guía del elenco con la protagonista femenina de la película de Amazon Prime Video: Olive Smith.

Ella es una doctoranda en biología que, para despistar a su mejor amiga sobre un enredo amoroso, besa por impulso al profesor más temido del campus.

La actriz que la interpreta es Lili Reinhart, recordada por darle vida a Betty Cooper en las siete temporadas de “Riverdale” y por su trabajo en “Hal & Harper” y “Chemical Hearts”. Asimismo, figura como productora ejecutiva de la cinta.

Lili Reinhart como Olive Smith en una escena de la película "La hipótesis del amor" (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

2. Tom Bateman como el Dr. Adam Carlsen

Adam Carlsen, por su parte, es el profesor con fama de intimidante que termina envuelto en una relación falsa con Olive.

El artista que asume este rol es Tom Bateman, conocido por su papel de Bouc en “Asesinato en el Orient Express” y “Muerte en el Nilo”. Además, apareció en “Hedda”.

Cabe resaltar que él está casado con Daisy Ridley, la actriz que le dio vida a Rey en “Star Wars”, un dato que cobra sentido por el origen de “La hipótesis del amor” como fanfiction de esa saga.

Por si fuera poco, tal como puedes notar, el nombre del personaje es un guiño a Adam Driver (el actor que hizo de Kylo Ren).

Tom Bateman como el doctor Adam Carlsen en una escena de la película "La hipótesis del amor" (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

3. Rachel Marsh como Anh

Por otro lado, Anh es la mejor amiga de Olive.

La estrella que la interpreta es Rachel Marsh, famosa por su papel protagónico en la comedia de Netflix “Unstable”, así como por su aparición en “Fallout” y “Adults”.

Rachel Marsh como Anh en una escena de la película "La hipótesis del amor" (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

4. Nicholas Duvernay como Jeremy

En el caso de Jeremy, él es el interés amoroso de Anh y crush de Olive.

El actor que se pone en la piel del personaje es Nicholas Duvernay, recordado por su trabajo en la última temporada de “The White Lotus”.

Nicholas Duvernay como Jeremy en una escena de la película "La hipótesis del amor" (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

Otros actores y personajes de “La hipótesis del amor”:

5. Jaboukie Young-White como Malcolm , el compañero de piso de Olive.

, el compañero de piso de Olive. 6. Arty Froushan como el Dr. Tom Benton , un colega de Adam.

, un colega de Adam. 7. Jeananne Goossen como la Dra. Juliet Aslan

como la Dra. Juliet Aslan 8. Aladeen Tawfeek como el Dr. Eugene Fastuca

como el Dr. Eugene Fastuca 9. Kenny Wong como McConnell

como McConnell 10. Daniel Brochu como el Dr. Hargrave

como el Dr. Hargrave 11. Alexandra Petrachuk como Natalie Lazotti

como Natalie Lazotti 12. Howard Bilerman como el Dr. Keeney

como el Dr. Keeney 13. Amber Jonas como Jamie

como Jamie 14. Ines Feghouli como Rosa

como Rosa 15. Aadi Maaj como el Dr. Roshan Sethi

como el Dr. Roshan Sethi 16. Martyne Musau como la Dra. Annie Sargis

como la Dra. Annie Sargis 17. Emmy Doody como Janine

como Janine 18. Patrice Beauchesne como el Dr. Broome

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