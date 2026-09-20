¿Qué pasa cuando un beso impulsivo con el profesor más intimidante del campus termina convertido en un acuerdo sentimental? Pues, “La hipótesis del amor” (en su idioma original: “The Love Hypothesis”) plantea esa premisa. Y es que la película de comedia romántica llega al catálogo de Amazon Prime Video como una adaptación del bestseller homónimo de Ali Hazelwood, con Lili Reinhart y Tom Bateman al frente del elenco. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata la cinta y desde cuándo podrás verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la novela original de Hazelwood se publicó en el 2021 y nació inspirada en un fanfiction de “Star Wars” sobre Rey y Kylo Ren.

Por otro lado, Claire Scanlon dirige el filme, mientras que Sarah Rothschild firma el guion. Además, Elizabeth Cantillon y Jonathan Golfman figuran como productores.

¿DE QUÉ TRATA “LA HIPÓTESIS DEL AMOR”?

Según la ficha oficial de Amazon MGM Studios, “La hipótesis del amor” narra la historia de Olive (Lili Reinhart), una doctoranda que tiene muy claro que su futuro está en la academia.

Esto, hasta que su mejor amiga Anh (Rachel Marsh) se enamora de Jeremy (Nicholas Duvernay), el chico que antes le gustaba.

Entonces, para convencerla de que ya lo superó, nuestra protagonista besa a Adam Carlsen (Tom Bateman), el profesor más intimidante del campus.

Y ese gesto inesperado se convierte en un acuerdo: a partir de allí, ambos fingirán una relación con reglas y límites que, en teoría, los benefician.

Sin embargo, eventualmente, la frontera entre la mentira y los sentimientos reales empieza a desdibujarse, por lo que Olive deberá comprobar si el amor merece el riesgo.

MIRA EL TRÁILER DE “LA HIPÓTESIS DEL AMOR”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LA HIPÓTESIS DEL AMOR”?

A continuación, conoce a los intérpretes del elenco principal de “La hipótesis del amor”:

Lili Reinhart como Olive Smith , la doctoranda que termina involucrada en un romance de mentira con su maestro.

, la doctoranda que termina involucrada en un romance de mentira con su maestro. Tom Bateman como el profesor Adam Carlsen . Cabe resaltar que, fuera de la ficción, el actor está casado con Daisy Ridley, la actriz que hace de Rey en “Star Wars” (un detalle llamativo dado que la novela surgió de un fanfiction inspirado en la dinámica entre Rey y Kylo Ren).

. Cabe resaltar que, fuera de la ficción, el actor está casado con Daisy Ridley, la actriz que hace de Rey en “Star Wars” (un detalle llamativo dado que la novela surgió de un fanfiction inspirado en la dinámica entre Rey y Kylo Ren). Rachel Marsh como Anh , la mejor amiga de Olive, cuyo nuevo romance con Jeremy pone en marcha la mentira de la protagonista.

, la mejor amiga de Olive, cuyo nuevo romance con Jeremy pone en marcha la mentira de la protagonista. Nicholas Duvernay como Jeremy , el joven que atrae a Anh y que antes le gustaba a Olive.

, el joven que atrae a Anh y que antes le gustaba a Olive. Jaboukie Young-White como Malcolm

como Malcolm Arty Froushan como Tom

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y DÓNDE VER “LA HIPÓTESIS DEL AMOR”?

La película “La hipótesis del amor” se estrena el miércoles 23 de septiembre del 2026 en Amazon Prime Video a nivel mundial.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "The Love Hypothesis", película dirigida por Claire Scanlon que explora géneros como el romance, la comedia y el drama (Foto: Amazon MGM Studios / Bisous Pictures / MRC Film)

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