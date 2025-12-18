“La hora de los valientes” (en inglés: “A Time For Bravery”) es la película mexicana que se suma al catálogo de Netflix como una adaptación del clásico argentino “Tiempo de valientes” (2005) de Damián Szifrón. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién en quién en la cinta!

Vale precisar que el filme está dirigido por Ariel Winograd y se desarrolla a lo largo de 107 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos al psicoanalista Silverstein.

Resulta que él ve cómo su vida da un vuelco cuando lo condenan por un accidente automovilístico y, por lo tanto, le encargan prestar apoyo terapéutico a un policía deprimido (Memo Villegas), quien necesita superar la reciente infidelidad de su esposa.

La terapia, entonces, se convierte en una aventura llena de peligros inimaginables, a medida que ambos descubren un entramado delictivo que pondrá a prueba su valentía (y su amistad).

Antes de continuar, mira el tráiler de “La hora de los valientes”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

1. Luis Gerardo Méndez como Mariano Silverstein

Empiezo la lista con uno de los protagonistas: Mariano Silverstein. Él es un psicoanalista que se ve obligado a ayudar a un policía en problemas.

El actor que lo interpreta es Luis Gerardo Méndez, reconocido por su trabajo previo en “Club de Cuervos”, “Nosotros los Nobles”, “Me Time” y “Cantinflas”.

Luis Gerardo Méndez como el Dr. Silverstein en una escena de la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

2. Guillermo “Memo” Villegas como Díaz

Díaz, por su parte, es un inspector de policía devastado emocionalmente tras descubrir la infidelidad de su pareja.

El artista que le da vida al personaje es Guillermo “Memo” Villegas, a quien también hemos visto en producciones como "Noche de fuego“, ”El último vagón“, ”La gran seducción" y "Harina, el teniente vs. El Cancelador“.

Guillermo “Memo” Villegas como Díaz en una escena de la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

3. Christian Tappan como Solares

Christian Tappan interpreta a Solares en la película de Netflix.

A lo largo de los años, el histrión ha construido una extensa carrera, la cual incluye los títulos: “Escobar, el patrón del mal”, “Distrito Salvaje”, “El robo del siglo” y "Griselda“.

Christian Tappan como Solares en una escena de la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

4. Verónica Bravo como Diana

Verónica Bravo, también integrante de los elencos de "Historia de un crimen: La búsqueda“, ”Mesa de regalos“, ”Sobreviviendo mis XV" y "Backdoor“, asume el papel de Diana en “La hora de los valientes”.

Verónica Bravo como Diana en una escena de la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “La hora de los valientes” :

5. Enrique Arreola como el comisario

como el comisario 6. Noé Hernández como Arias

como Arias 7. Fernando Cuautle como Montijo

como Montijo 8. Iván Aragón como “El Chucky”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí