“La huésped” es una producción colombiana para Netflix que no puedes dejar pasar. Su historia mezcla thriller psicológico con erotismo, algo que ha ido acumulando varios adeptos en los últimos años. Por ello, sus imágenes prometen un estado de tensión constante, personajes complejos y oscuros, y una trama que juega mucho con lo que escondemos cuando creemos que estamos “seguros”. Tiene 20 episodios y fue filmada en Colombia, lo que le da un valor adicional.

La sinopsis ya te da la pista de lo que veremos: Silvia, en crisis matrimonial tras una infidelidad, y su hija Isabela luchando contra una adicción a las metanfetaminas. En ese escenario ingresa Sonia, una mujer ligada a su pasado, que parece una aparición inesperada, un consuelo, pero termina siendo amenaza. La huida emocional, los secretos, deseos escondidos, venganza y todos esos elementos se van hilando para un producto de primer nivel.

Se estrena el 24 de septiembre de 2025 en Netflix, así que ya debes ir haciendo espacio en tu agenda con la finalidad de disfrutar esta enredada historia. Eso sí, lo más probable es que no puedas verla en una maratón corrida debido a la cantidad de capítulos, por lo que seguramente estarás atrapado varios días con el desarrollo de cada uno de los personajes y sus tensiones.

Además, algo que me parece importante es que “La huésped” no solo reúne actores ya consolidados sino también talentos emergentes, lo que le da al reparto una mezcla interesante. Entonces parte del encanto va a estar en cómo dialogan esas distintas generaciones o estilos dentro de la serie. ¿Quieres conocer quiénes están detrás de esta obra?

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HUÉSPED”

Laura Londoño como Silvia

Silvia es la protagonista central, la mujer cuyo mundo está tambaleando: matrimonio roto, hija con adicción, pasados que duelen. Interpretarla significa narrar vulnerabilidad, contradicción, fuerza y fragilidad al mismo tiempo. La artista de 37 años tiene ese recorrido actoral que le permite mostrar la parte humana de sus personajes, lo que los hace creíbles. En esta historia no es solo víctima o heroína: es alguien que se debate entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser si decide enfrentarse al caos.

Laura Londoño interpreta a Silvia en la serie "La huésped" (Foto: Netflix)

Carmen Villalobos como Sonia

Sonia llega como visitante al pasado, como huella que Silvia pensó superada (o ignorada). Lo que comienza como atracción o vínculo inesperado se convierte en amenaza. Y es que ella es el eje que invierte la estabilidad que intenta construir la protagonista, y Villalobos asume ese papel con toda la carga dramática, la oscuridad y la ambigüedad moral que implica. No es “mala” por maldad automática, pero en esta serie cae como la villana indicada.

La reconocida actriz Carmen Villalobos interpreta el rol principal de Sonia a lo largo de la serie de suspenso y drama "La huésped" (Foto: Netflix)

Jason Day como Lorenzo

Lorenzo es el esposo de Silvia, y candidato a Fiscal General. Eso ya lo pone en un lugar público, de poder, de expectativas, de obligaciones. Ese perfil hace que cuando la serie muestra su crisis con Silvia, el conflicto no sea solo personal, sino social, moral, político. El peruano, como actor, tiene que cargar con esas dobles tensiones: al hogar roto, con la hija del otro lado que sufre, con Sonia que llega queriendo sacudirlo todo.

Jason Day y Laura Londoño protagonizan "La huésped", una serie original de Netflix. (Foto: Netflix)

Otros actores que forman parte del elenco

Victor Mallarino

Juan Fernando Sánchez

Margarita Muñoz

Jairo Camargo

Miguel González

Ariel Sierra

Kamila Zea

Alejandro Del Castillo

Andrés Suárez

Rami Herrera

Brayan Zorrilla

Laura García

Katherine Vélez

Johan Martínez

Álvaro García

Manuel Álvarez

Nathaly Cadavid

TRÁILER DE “LA HUÉSPED”

