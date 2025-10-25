A veces uno se pregunta cómo logran los actores conectar de forma tan real con sus personajes, en especial cuando se trata de una historia tan intensa como “La huésped” de Netflix, que ha logrado captar la atención de miles de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica y sobran razones para entender el porqué. Este thriller psicológico y erótico no solo se adentra en los límites del deseo y la moral, sino que también explora las fisuras de un matrimonio en crisis, los secretos familiares y la llegada inesperada de una mujer, con muchas cicatrices del pasado, que lo cambia todo.

Desde que vi el primer capítulo, supe que detrás de cada escena había un trabajo profundo. Por eeso también surge una nueva interrogante: saber más sobre cómo fue el proceso de casting y cómo fue que eligieron a Laura Londoño, Jason Day y Carmen Villalobos, actores que de verdad brillaron en cada uno de los 20 capítulos.

LAS PRIMERAS SENSACIONES DE CARMEN VILLALOBOS

Todo comenzó con una llamada. Carmen Villalobos, conocida por su trayectoria en producciones como “Sin senos no hay paraíso” y “Café con aroma de mujer”, recibió el aviso de su mánager: “Van a hacer un casting para este personaje. leí lo que me mandaron y dije que quería ser Sonia. Sin dudarlo”.

La actriz decidió presentarse de una manera distinta: sin maquillaje exagerado, con la piel al natural y los ojos marcados por la emoción. “Tenía la pestañina corrida, quería que se notara la vulnerabilidad del personaje”, contó en una entrevista. Esa honestidad fue la que terminó por convencer al equipo de casting. Cuando le confirmaron que el papel era suyo, pidió inmediatamente los libretos. “Necesitaba saber qué pasaba con Sonia, y cuando lo leí, me sorprendí. Era un viaje emocional muy potente” apuntó.

La reconocida actriz Carmen Villalobos interpreta el rol principal de Sonia a lo largo de la serie de suspenso y drama "La huésped" (Foto: Netflix)

LAURA LONDOÑO CASI RECHAZA LA SERIE

Por su parte, Laura Londoño, quien venía de triunfar en “La ley del corazón” y en el remake de “Café con aroma de mujer”, casi se queda fuera del proyecto. Al principio, ella se presentó para el papel de Sonia, no para el de Silvia, la chelista que intenta salvar su matrimonio con Lorenzo (interpretado por Jason Day). Pero el destino tenía otros planes.

Cuando el equipo de producción le pidió que probara para Silvia, Laura se negó rotundamente. “Dije que no quería. Pensé que, si mi primer casting no había funcionado, no tenía sentido intentar con otro personaje”, contó entre risas. Fue su mánager quien la convenció de leer el guion completo. “Apenas lo terminé, me dije: ¿en qué estaba pensando? Este personaje es maravilloso”. Y así fue como terminó asumiendo uno de los papeles más intensos de su carrera.

Para encarnar a Silvia, Laura tuvo que someterse a una transformación física y emocional. Se cortó el cabello —algo que, confiesa, no fue fácil— y aprendió a tocar el chelo, instrumento clave en la trama. “Me quejé todo el tiempo, decía que parecía un bombón, pero hoy amo ver a esa Silvia en pantalla. Aprender chelo fue un desafío enorme, pero también un regalo. Lo tengo ahora en mi casa, como recuerdo de todo lo que viví durante el rodaje”, relató.

Esa entrega se nota en cada escena. La manera en que Silvia toca el instrumento, la tensión en sus gestos, el equilibrio entre fragilidad y fuerza. Todo está ahí, construido con paciencia y verdad.

Silvia (Laura Londoño) en la serie colombiana "La huésped" (Foto: Netflix)

