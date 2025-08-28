Si te gustan las series cargadas de suspenso y venganza, no te puedes perder “La huésped”, el thriller psicológico y erótico colombiano que llega muy pronto a Netflix. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata la producción y cómo verla? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Dario Vanegas y Lina Uribe, y está dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas.

Además, la trama se desarrolla a lo largo de 20 episodios, en los que Carmen Villalobos, Laura Londoño y el peruano Jason Day se lucen como protagonistas.

¿DE QUÉ TRATA “LA HUÉSPED”?

“La huésped” narra la historia de Silvia (Londoño), una mujer que atraviesa una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo (Day), mientras enfrenta la lucha de su hija Isabela contra la adicción a las metanfetaminas.

En este contexto, Sonia (Villalobos), una mujer que Silvia conoció semanas atrás durante un viaje en solitario, llega sorprendentemente a la casa de nuestra protagonista.

Entonces, lo que -en un inicio- parece solo una rara visita inesperada, pronto se transforma en una amenaza mortal: Sonia tiene un plan orquestado para destruir a la familia desde adentro y vengarse del hombre que considera responsable de su dolor.

De esta manera, la serie colombiana explora cómo esta huésped desata una cadena de eventos que pone en peligro la estabilidad de todo un hogar.

MIRA EL TRÁILER DE “LA HUÉSPED”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HUÉSPED”?

El elenco de “La huésped” está liderado por:

Laura Londoño como Silvia , la protagonista que que ve su mundo transformado por la llegada de una mujer del pasado

, la protagonista que que ve su mundo transformado por la llegada de una mujer del pasado Carmen Villalobos como Sonia , la villana de la historia

, la villana de la historia Jason Day como Lorenzo, el esposo de Silvia y candidato a Fiscal General

El reparto lo completan figuras como: Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Kamila Zea, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera y Nathaly Cadavid.

¿CÓMO VER “LA HUÉSPED”?

“La huésped” se estrena en Netflix el miércoles 24 de septiembre del 2025. Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "La huésped", serie colombiana creada por Lina María Uribe y Dario Vanegas (Foto: Netflix)

