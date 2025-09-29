El estreno de “La huésped”, la nueva serie colombiana de Netflix, ha causado gran revuelo no solo por su trama cargada de erotismo, suspenso y drama psicológico, sino también por los retos que enfrentaron sus protagonistas durante el rodaje. Entre ellos, uno de los más significativos fue el que vivió Carmen Villalobos, quien interpretó a Sonia, un personaje lleno de claroscuros y secretos.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECIÓ CARMEN VILLALOBOS DURANTE EL RODAJE DE “LA HUÉSPED”?

Aunque para el público la serie luce impecable y cautivadora, detrás de cámaras la actriz tuvo que superar una dificultad que poco tenía que ver con el guion o las exigencias de su papel. Villalobos reveló que el asma, una condición con la que ha convivido a lo largo de su vida , se convirtió en un obstáculo constante durante las grabaciones.

La experiencia de trabajar de la mano de Netflix fue, para Villalobos, un salto cualitativo en su carrera (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

El problema se intensificó debido a las locaciones elegidas para filmar. “La huésped” fue rodada principalmente en la Sabana de Bogotá, un lugar imponente por sus paisajes naturales, pero también desafiante por su altitud y clima. Con más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas frías, el entorno resultó tan hermoso como complicado para la salud respiratoria de la actriz.

“Soy asmática, imagínate”, confesó Villalobos, recordando lo difícil que le resultaba adaptarse a las condiciones ambientales mientras debía mantener el ritmo de trabajo y la concentración que exigía un proyecto de esta magnitud. Aun así, su compromiso con la serie la llevó a sobreponerse, grabando incluso en jornadas largas bajo el frío que intensificaba sus síntomas.

La paradoja es que esas mismas locaciones que le complicaban la vida se convirtieron en uno de los grandes atractivos visuales de la serie. La Sabana de Bogotá aporta un aire enigmático y misterioso que encaja perfectamente con la atmósfera del thriller erótico. Mientras el espectador queda deslumbrado por los paisajes, Villalobos lidiaba en silencio con su dificultad para respirar con normalidad.

EL RETO FÍSICO SE SUMABA A LA COMPLEJIDAD EMOCIONAL DE SU PERSONAJE

Sonia no es lo que aparenta y carga un pasado doloroso que se revela poco a poco en la trama. La intensidad de la actuación exigía de Villalobos no solo entrega emocional, sino también un control corporal que, en medio de una condición asmática, se volvía doblemente exigente.

A pesar de estas dificultades, la actriz logró transformar la experiencia en una muestra de resiliencia. El asma, lejos de detenerla, la impulsó a demostrar que podía estar a la altura de su primer proyecto original con Netflix. El resultado es una interpretación que combina vulnerabilidad y fuerza, y que confirma por qué Villalobos es una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión latinoamericana.

Con “La huésped”, Carmen Villalobos no solo conquistó un nuevo peldaño en su carrera internacional, sino que también dejó claro que los desafíos personales pueden convertirse en combustible creativo. Su capacidad para sobreponerse al asma en condiciones extremas de rodaje demuestra que, detrás de cada escena impecable, hay una historia de esfuerzo y pasión que hace aún más valioso el producto final.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.