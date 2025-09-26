La serie colombiana “La huésped” de Netflix está dando mucho de qué hablar, no solo por la fantástica actuación de Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day. También hay otros detalles que hacen que dicha producción sea un éxito, como por ejemplo los lugares en los que se desarrolla la historia. Y es que cada escena es un placer visual, ya sea por los paisajes, la iluminación o la propia fotografía.

De esta manera, la serie de 20 capítulos se ha convertido en un ejemplo para seguir para otras producciones latinoamericanas, demostrando también que en esta parte del mundo se pueden realizar trabajos audiovisuales de primer nivel. Pero seguramente, todo esto te deja una interrogante: ¿dónde se grabaron los episodios? Y no te culpo porque yo también me lo pregunté y ahora te daré la respuesta que tanto esperas.

¿DÓNDE SE GRABÓ LA SERIE “LA HUÉSPED”?

“La huésped” tiene bien marcados dos tipos de locaciones: en interiores y exteriores. Si hablamos de todas las escenas que se dan dentro de casa, en despachos, restaurantes y demás, es preciso señalar que todo se grabó en la capital colombiana, Bogotá. La producción de la serie de Netflix halló los lugares ideales en esta parte del país cafetero para desarrollar la intrigante historia.

Laura Londoño y Carmen Villalobos en una escena de "La huésped" (Foto: Netflix)

Luego, hay escenas en exteriores que nos dejan con la boca abierta debido a los bosques, carreteras y paisajes. En la historia, esto ocurre en un pueblo llamado Laguna Hermosa, para lo cual el equipo tuvo que irse a las afueras de Bogotá, precisamente en el Embalse de Neusa, lugar ideal en el que hay los parajes más hermosos y una masa de agua que encaja perfectamente con lo que se quiere contar en la historia.

Kamila Zea y Alejandro Del Castillo interpretando a Isa y Alejandro, respectivamente, en una escena de “La huésped” (Foto: Netflix)

Los protagonistas, camarógrafos y principales miembros del equipo de grabaciones se trasladaron hasta ese lugar para rodar las escenas en exteriores y hay que agradecer por eso, ya que esa armonía visual hace que la serie no sea plana y que solo veamos cemento.

Además, el hecho de que haya un lugar tan hermoso y misterioso cae perfecto con lo que se narra en la trama, que se centra en un suspenso psicológico y algo confuso, donde los personajes principales tienen varios giros inesperados, provocando que la audiencia no sepa cuáles son sus verdaderas intenciones ni por qué ni cómo lo ejecutarán.

Por ejemplo, uno cree que Sonia tiene determinada intención en los primeros capítulos, pero a mitad de la serie se van revelando más detalles y todo cambia. Sin embargo, eso no queda ahí, pues su verdadero objetivo se va desarrollando en los últimos episodios. Y lo mismo sucede con Lorenzo, personaje interpretado por Jason Day, quien esconde más secretos de lo que creemos.

¿CÓMO VER LA SERIE “LA HUÉSPED”?

“La huésped” es una producción colombiana de 20 capítulos, protagonizada por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day. Se estrenó el pasado miércoles 24 de septiembre a través de la plataforma de Netflix, así que lo único que necesitas para verla es tener una cuenta activa en el gigante del streaming.

Te recomiendo que la veas bien concentrado y con el tiempo necesario, pues es difícil de entender por el guion bien armado. Además, la longitud de episodios hace que este título no se pueda hacer una maratón de un solo día. Lo que sí te aseguro es que vale la pena verla.

