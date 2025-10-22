Con “La huésped”, Netflix vuelve a desafiar el panorama colombiano con un thriller psicológico y erótico que ha atrapado a la audiencia gracias a su trama impredecible y personajes profundos. La serie no solo ha logrado mantener la tensión a lo largo de sus 20 episodios, sino que además deja abierta la puerta a la posibilidad de una segunda temporada, generando aún más expectativa entre los espectadores.

El fenómeno en torno a “La huésped” se ha intensificado tras la revelación de que Laura Londoño, quien da vida a Silvia, estuvo cerca de rechazar el papel principal. La actriz, reconocida por su trabajo en “Café con aroma de mujer” y su triunfo en Master Chef España, confiesa que al inicio quería interpretar a otro personaje y se resistió a ser Silvia. Solo la insistencia de su mánager y la fuerza del guion la convencieron de aceptar un rol que la retaría por completo. Esta decisión dio origen a una actuación que hoy está siendo aplaudida tanto por críticos como por el público.

¿POR QUÉ LAURA LONDOÑO CASI RECHAZA EL PAPEL DE SILVIA?

Laura Londoño revela que, en un principio, su primera reacción fue negarse al papel de Silvia: “Me ranché en el ‘no quiero, no quiero, no quiero’”, admite la actriz. Su interés inicial estaba en Sonia y la noticia de que la querían para otro personaje la tomó por sorpresa. Solo tras leer el guion completo entendió la riqueza del papel de Silvia y decidió enfrentarse al desafío. Gracias a este cambio de perspectiva, el drama y la intensidad de Silvia llegaron al público con la fuerza que exige una historia guiada por emociones al límite y relaciones complejas.

La actriz Laura Londoño confiesa que, al principio, rechazó el papel de Silvia (Foto: Laura Londoño/Instagram)

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CASTING: ENTRE LÁGRIMAS, NATURALIDAD Y EMOCIÓN?

El proceso de casting de “La huésped” no fue sencillo para sus protagonistas. Carmen Villalobos, quien interpreta a Sonia, narra que buscó diferenciarse desde su audición, apostando por la naturalidad y dejando que la emoción aflorara incluso durante pruebas exigentes y llenas de llanto. Jason Day, en el rol de Lorenzo, también vivió una selección rigurosa. Los tres actores, a pesar de sus trayectorias exitosas en el mundo audiovisual latinoamericano, debieron demostrar su versatilidad y entrega antes de obtener su lugar en la serie.

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day vivieron procesos de casting llenos de emoción y lágrimas antes de conseguir sus papeles en “La huésped” (Foto: Laura Londoño/Instagram)

¿CÓMO FUE LA TRANSFORMACIÓN DE LAURA LONDOÑO PARA EL PAPEL DE SILVIA?

Para encarnar a Silvia, Laura Londoño tuvo que transformar su imagen y aprender a tocar el chelo. El corte de cabello y la inmersión en la música clásica marcaron un antes y un después para la actriz, quien incluso mantiene el instrumento como símbolo de su evolución artística. Londoño asegura que este proceso la llevó a reinventarse: “Hoy amo ver ese personaje en pantalla porque es una Laura que nunca habíamos visto”.

