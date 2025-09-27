La nueva serie “La huésped” reúne a dos nombres consolidados de la pantalla latina: Laura Londoño y Carmen Villalobos, que protagonizan este thriller psicológico de Netflix sobre secretos, traiciones y una intrusa que remueve el pasado de una familia aparentemente estable. La producción, creada por Lina Uribe y Darío Vanegas, se presenta como un drama tenso de 20 episodios que ya está disponible en la plataforma.

Laura Londoño —la actriz encargada de dar vida a Silvia— construye en la serie a una mujer en crisis: una esposa que intenta recomponer su matrimonio mientras lidia con heridas antiguas y una hija en problemas. En pantalla, Londoño imprime a Silvia una mezcla de fragilidad y determinación que convierte cada escena íntima en un termómetro emocional para la trama.

Carmen Villalobos, por su parte, aparece como Sonia, la huésped cuyo pasado está ligado a la protagonista y cuya llegada tensiona la ya frágil estabilidad familiar. Villalobos se mueve con solvencia entre la ambigüedad y la amenaza velada, entregando una Sonia compleja, llena de claroscuros. Y si bien ambas brillan en esta producción, a continuación te presentamos otras dos series donde también coincidieron y dejaron huella.

"Café con aroma de mujer" está protagonizada por Laura Londoño y William Levy, junto con Carmen Villalobos (Foto: RCN Televisión)

LAS OTRAS SERIES DONDE PARTICIPARON LAS RECONOCIDAS ACTRICES COLOMBIANAS

1. “Sin senos no hay paraíso”

Una de ellas es “Sin senos no hay paraíso”, la producción que se convirtió en fenómeno televisivo en toda América Latina. Allí, Carmen Villalobos alcanzó la fama internacional gracias a su inolvidable papel de Catalina Santana, una joven que, marcada por la pobreza y el deseo de superación, termina atrapada en un mundo peligroso de narcotráfico y ambiciones. Su interpretación intensa y valiente la convirtió en un referente de la televisión hispana.

En esa misma historia también participó Laura Londoño, aportando solidez a un elenco que ya era poderoso. Su rol secundario (interpretó a Lina Arango) le permitió explorar registros distintos y comenzar a ganarse un espacio en la televisión colombiana, donde demostraría con el tiempo que tenía la fuerza necesaria para asumir papeles protagónicos. Este primer encuentro en pantalla con Villalobos fue el inicio de una relación profesional que luego se consolidaría en otros proyectos.

2. “Café con aroma de mujer”

Años más tarde, ambas volverían a coincidir en Café con aroma de mujer (2021), la nueva versión de la clásica telenovela colombiana. Laura Londoño asumió el icónico papel de Teresa Suárez, “Gaviota”, interpretando a una mujer trabajadora y apasionada que lucha por alcanzar su lugar en el mundo del café. Su actuación, llena de ternura y fortaleza, le dio un aire renovado a un personaje tan querido por el público.

Carmen Villalobos, en tanto, brilló en el papel de Lucía Sanclemente, la antagonista de la historia. Con elegancia y malicia a la vez, construyó un personaje calculador que se interponía entre Gaviota y Sebastián. Gracias a su carisma y capacidad de transmitir tensión, Villalobos logró que Lucía se convirtiera en una villana memorable.

En conjunto, la dupla de Villalobos y Londoño elevó la serie y demostró que, cuando comparten pantalla, el resultado siempre atrapa.

