La misión de la tenaz investigadora Hong Keum-bo (Park Shin-hye): infiltrarse en una empresa de valores para exponer la corrupción, se complica cuando descubre que el nuevo director es su antiguo enamorado en “La infiltrada Srta. Hong” (“Undercover Miss Hong” en inglés y “Eondeokeobeo Misseu Hong” en su idioma original). Para lograr su objetivo se hace pasar por una empleada junior de 20 años en Hanmin Investment & Securities, donde tendrá que lidiar con intrigas corporativas, secretos financieros y relaciones complejas. ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?
Esta comedia dramática fue dirigida por Park Seon-ho a partir del guion de Moon Hyun-kyung y cuenta con un elenco conformado por Park Shin-hye, Go Kyung-pyo, Ha Yoon-kyung, Jo Han-gyeol, Choi Ji-soo, Kang Chae-young, Kim Do-hyun, Jang do-ha, Seo Hyun-chul y Im Chul-soo, entre otros.
“Undercover Miss Hong”, producida por Oh Eun-ji, se emitirá por el canal tvN del 17 de enero al 8 de marzo de 2026, los sábados y domingos a las 21:50 (KST). Mientras que Netflix se encargará de la distribución internacional.
¿CÓMO VER “LA INFILTRADA SRTA. HONG”?
El primer episodio de “La infiltrada Srta. Hong” se estrenará el 17 de enero de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 8 de marzo.
Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA INFILTRADA SRTA. HONG”?
La primera temporada de “Undercover Miss Hong”, que cuenta con So Jae-hyeon y Kim Min-jeong como productores ejecutivos, tiene 16 episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA INFILTRADA SRTA. HONG”
- Episodio 1: 17 de enero de 2026
- Episodio 2: 18 de enero de 2026
- Episodio 3: 24 de enero de 2026
- Episodio 4: 25 de enero de 2026
- Episodio 5: 31 de enero de 2026
- Episodio 6: 1 de febrero de 2026
- Episodio 7: 7 de febrero de 2026
- Episodio 8: 8 de febrero de 2026
- Episodio 9: 14 de febrero de 2026
- Episodio 10: 15 de febrero de 2026
- Episodio 11: 21 de febrero de 2026
- Episodio 12: 22 de febrero de 2026
- Episodio 13: 28 de febrero de 2026
- Episodio 14: 1 de marzo de 2026
- Episodio 15: 7 de marzo de 2026
- Episodio 16: 8 de marzo de 2026
¿A QUÉ HORA VER “LA INFILTRADA SRTA. HONG”?
|Horario
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m.
|España
|9:00 a.m.
TRÁILER DE “UNDERCOVER MISS HONG”
¿DE QUÉ TRATA “LA INFILTRADA SRTA. HONG”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La infiltrada Srta. Hong”, “una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “LA INFILTRADA SRTA. HONG”
- Park Shin-hye como Hong Keum-bo
- Go Kyung-pyo como Shin Jeong-woo
- Ha Yoon-kyung como Ko Bok-hui
- Jo Han-gyeol como Albert Oh
- Choi Ji-soo como Kang No-ra
- Kang Chae-young como Kim Mi-sook
- Kim Do-hyun como Bang Jin-mok
- Jang do-ha como Lee Yong-gi
- Seo Hyun-chul como So Kyung-dong
- Im Chul-soo como Cha Jung-il
- Kim Hyung-mook como Oh Deok-gyu
- Park Mi-hyun como Song Ju-ran
- Lee Deok-hwa como Kang Pil-beom
- Byun Jung-soo como Choi In-ja
- Kim Won-hae como Yoon Jae-beom
- Han Soo-ho como Nam Dong-ki
- Lee Soo-mi como Kim Soon-jung
- Kim Young-woong como Hong Chun-seop
- Jung I-rang como Kim Nam-joo
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí