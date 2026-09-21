Tatsuki Fujimoto, el aclamado creador de títulos como “Chainsaw Man”, “Fire Punch” y “Look Back”, ha dejado su marca en el manga shonen más allá de sus propias historias. Y es que, a lo largo de su carrera, varios autores trabajaron junto a él como asistentes antes de consolidarse con obras hoy muy populares. Así, entre ellos, están los responsables de “Spy x Family”, “Dandadan” y “Hell’s Paradise”. ¿Te gustaría saber más respecto a esta peculiar influencia? Entonces, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que lo curioso de los títulos de la lista es que exploran tonos muy distintos entre sí, como la comedia familiar, el terror gore y el misterio sobrenatural adolescente.

En ese sentido, podríamos decir que la “escuela Fujimoto” les dio a sus autores voz propia, sin limitarse a ser copias de su mentor.

LAS OBRAS CREADAS POR LOS ANTIGUOS ASISTENTES DE TATSUKI FUJIMOTO

1. “Spy x Family”

Tatsuya Endo es el creador de “Spy x Family”, la encantadora comedia de espionaje protagonizada por la familia Forger.

Según Game Rant, antes de eso, él trabajó como asistente en “Blue Exorcist”, “Attack on Titan” y “Fire Punch”, este último manga junto a Fujimoto.

Cabe resaltar que el giro del autor hacia el tono cálido de la historia de Anya, Loid y compañía fue sugerencia de su editor Shihei Lin.

Y es que, en diálogo con Linternaute, él contó que le propuso a Endo apostar por un relato más ligero tras notarlo agotado con sus tramas anteriores.

La franquicia anime "Spy × Family" sigue las peripecias de una familia ficticia constituida por conveniencia para mantener la paz mundial (Foto: Wit Studio / CloverWorks / TOHO animation / Aniplex)

2. “Hell’s Paradise”

Yuji Kaku, por su parte, es el autor de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, la historia del ninja Gabimaru en busca del elixir de la inmortalidad.

Él debutó como mangaka en 2009 y, entre el 2016 y el 2018, trabajó como asistente de Fujimoto en “Fire Punch”.

Y, al igual que “Spy x Family”, su obra ha sido adaptada como anime.

3. “Dandadan”

Yukinobu Tatsu, el autor de “Dandadan”, es el caso más reciente de la lista.

Él trabajó como asistente en “Chainsaw Man” y también colaboró con Kaku en “Hell’s Paradise”.

En su obra, dos adolescentes intentan comprobar la existencia de espíritus y extraterrestres.

Entonces, su búsqueda los enfrenta a peligros sobrenaturales, les otorga habilidades fuera de lo común y da paso a un posible romance.

Así, tal como puedes notar, este título es el que más comparte una atmósfera sobrenatural con la historia de Denji.

Y tú, ¿ya habías notado el vínculo de estos autores con el trabajo de Tatsuki Fujimoto?

Momo Ayase, Ken "Okarun" Takakura y Jiji son tres personajes clave de la franquicia anime "Dandadan" (Foto: Science SARU)

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