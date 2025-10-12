La guerra entre Panteras, Tiburones y Águilas continúa esta semana en Telemundo, con las pruebas más extremas y desde las playas más salvajes de República Dominicana. El primer participante será eliminado el lunes y un nuevo grupo irá a nominación. ¿Cuáles serán los resultados? A continuación, lo que debes saber para no perderte ningún detalle del reality show “La Isla: Desafío Extremo”.

HORARIO SEMANAL DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″, DEL LUNES 13 AL DOMINGO 19 DE OCTUBRE

“La Isla: Desafío Extremo” se emite de lunes a viernes y también el domingo, a las 7:00 p.m. (hora del Este, ET) y a las 6:00 p.m. (hora Central, CT) en Estados Unidos.

¿DÓNDE VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?

“La Isla: Desafío Extremo 2025″ se transmite en vivo por Telemundo en Estados Unidos.

Las Panteras se salvaron esta vez de la nominación (Foto: La Isla: Desafío Extremo 2025 / Telemundo)

¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″ EN STREAMING?

Cada edición de “La Isla: Desafío Extremo 2025″ está disponible al día siguiente a su emisión en Peacock, que es una plataforma de streaming disponible solo en Estados Unidos.

Planes de suscripción de Peacock

Premium: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

Premium Plus, sin anuncios y con descargas: US$16.99 al mes o US$169.99 al año

También puedes acceder al reality show mediante la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.​

CRONOGRAMA SEMANAL DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″

Lunes 13 de octubre: Eliminación

Martes 14 de octubre: Supervivencia

Miércoles 15 de octubre: Castigo

Jueves 16 de octubre: Nominaciones

Viernes 17 de octubre: Revancha

Domingo 19 de octubre: Juegos de poder y dinero

¿QUIÉNES ESTÁN NOMINADOS?

Los nominados de esta semana de “La Isla: Desafío Extremo 2025″ son:

El resultado de la eliminación se dará a conocer en el episodio del lunes 13 de octubre.

Uno de ellos se irá de "La Isla" esta semana (Foto: La Isla: Desafío Extremo 2025 / Telemundo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí