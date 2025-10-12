La guerra entre Panteras, Tiburones y Águilas continúa esta semana en Telemundo, con las pruebas más extremas y desde las playas más salvajes de República Dominicana. El primer participante será eliminado el lunes y un nuevo grupo irá a nominación. ¿Cuáles serán los resultados? A continuación, lo que debes saber para no perderte ningún detalle del reality show “La Isla: Desafío Extremo”.
HORARIO SEMANAL DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″, DEL LUNES 13 AL DOMINGO 19 DE OCTUBRE
“La Isla: Desafío Extremo” se emite de lunes a viernes y también el domingo, a las 7:00 p.m. (hora del Este, ET) y a las 6:00 p.m. (hora Central, CT) en Estados Unidos.
¿DÓNDE VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?
“La Isla: Desafío Extremo 2025″ se transmite en vivo por Telemundo en Estados Unidos.
¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″ EN STREAMING?
Cada edición de “La Isla: Desafío Extremo 2025″ está disponible al día siguiente a su emisión en Peacock, que es una plataforma de streaming disponible solo en Estados Unidos.
Planes de suscripción de Peacock
- Premium: US$10.99 al mes o US$109.99 al año
- Premium Plus, sin anuncios y con descargas: US$16.99 al mes o US$169.99 al año
También puedes acceder al reality show mediante la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.
CRONOGRAMA SEMANAL DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″
- Lunes 13 de octubre: Eliminación
- Martes 14 de octubre: Supervivencia
- Miércoles 15 de octubre: Castigo
- Jueves 16 de octubre: Nominaciones
- Viernes 17 de octubre: Revancha
- Domingo 19 de octubre: Juegos de poder y dinero
¿QUIÉNES ESTÁN NOMINADOS?
Los nominados de esta semana de “La Isla: Desafío Extremo 2025″ son:
- José María Galeano (equipo Tiburones)
- Ximena Herrera (equipo Tiburones)
- Zoraida Gómez (equipo Águilas)
El resultado de la eliminación se dará a conocer en el episodio del lunes 13 de octubre.
