El reality más intenso regresa con su segunda temporada. Se trata de "La Isla: Desafío Extremo". Conoce a sus competidores (Foto: Telemundo)
El reality más intenso regresa con su segunda temporada. Se trata de "La Isla: Desafío Extremo". Conoce a sus competidores (Foto: Telemundo)
Sileña Cisneros
Sileña Cisneros

” aterriza en República Dominicana y esta guía selecciona, con enfoque turístico y televisivo, los lugares que la producción podría mostrar por su impacto visual y logístico: Isla Saona, Cayo Arena, Bahía de las Águilas, Samaná, Punta Cana y Santo Domingo, entre otros imprescindibles del Caribe.

La segunda temporada del reality de Telemundo se estrenó el 7 de octubre y mantiene su dinámica de competencia entre Panteras, Águilas y Tiburones en “Playa Alta”, “Playa Media” y “Playa Baja”, con condiciones de confort o supervivencia según resultados.

LOS MEJORES LUGARES QUE PODRÍA MOSTRAR “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”

  • Isla Saona: postal de aguas turquesa dentro del Parque Nacional Cotubanamá; fondos someros como Palmilla y playas extensas ideales para retos de resistencia y nado.
La isla Saona en una espectacular postal (Foto: Shutterstock)
La isla Saona en una espectacular postal (Foto: Shutterstock)
  • Cayo Arena (Punta Rucia): banco de arena en medio del mar rodeado de corales; perfecto para pruebas acuáticas y tomas 360 de alto impacto.
  • Bahía de las Águilas: tramo virgen del Parque Nacional Jaragua, arena blanquísima y cero masificación; escenario para desafíos de orientación y calor extremo.
La playa ubicada en el Parque Nacional Aragua, en la Provincia de Pedernales, tiene diversos corales (Foto: Shutterstock)
La playa ubicada en el Parque Nacional Aragua, en la Provincia de Pedernales, tiene diversos corales (Foto: Shutterstock)
  • Punta Cana: franjas de “playa Bávaro”, “Arena Gorda” y “Juanillo”; logística hotelera y accesos ágiles para retos con arena, viento y oleaje.
  • Península de Samaná: mezcla de selva, cascadas y playas como Frontón, Madama o Esmeralda; potencial para circuitos de cuerda, trekking y tirolesa.
  • Santo Domingo (Zona Colonial): contraste urbano-histórico para aperturas, enlaces de episodio y pruebas de ingenio en espacios patrimoniales.
  • 27 Charcos de Damajagua: cañones y toboganes naturales; terreno óptimo para pruebas de salto y coordinación en agua dulce.
  • Los Haitises y Cayo Levantado: manglares, cuevas y calas; navegación corta y estaciones multipunto para estrategia de equipos.

¿CÓMO SEGUIR LA COMPETENCIA EN TELEMUNDO Y PLATAFORMAS DIGITALES?

“La Isla: Desafío Extremo 2025” puede verse en Telemundo a las 7pm/6c, así como en su app oficial y en Peacock. El formato mantiene una estructura semanal que pone a prueba el cuerpo y la mente con seis días de enfrentamientos y estrategias que culminan cada domingo con el episodio de poder. Estas son las dinámicas principales:

  • Lunes de Eliminación
  • Martes de Supervivencia
  • Miércoles de Castigo
  • Jueves de Nominación
  • Viernes de Revancha
  • Domingos de Poder

¿Te apasionan las notas sobre celebridades? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC