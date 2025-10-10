“La Isla: Desafío Extremo 2025” aterriza en República Dominicana y esta guía selecciona, con enfoque turístico y televisivo, los lugares que la producción podría mostrar por su impacto visual y logístico: Isla Saona, Cayo Arena, Bahía de las Águilas, Samaná, Punta Cana y Santo Domingo, entre otros imprescindibles del Caribe.

La segunda temporada del reality de Telemundo se estrenó el 7 de octubre y mantiene su dinámica de competencia entre Panteras, Águilas y Tiburones en “Playa Alta”, “Playa Media” y “Playa Baja”, con condiciones de confort o supervivencia según resultados.

LOS MEJORES LUGARES QUE PODRÍA MOSTRAR “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”

Isla Saona: postal de aguas turquesa dentro del Parque Nacional Cotubanamá; fondos someros como Palmilla y playas extensas ideales para retos de resistencia y nado.

La isla Saona en una espectacular postal (Foto: Shutterstock)

Cayo Arena (Punta Rucia) : banco de arena en medio del mar rodeado de corales; perfecto para pruebas acuáticas y tomas 360 de alto impacto.

: banco de arena en medio del mar rodeado de corales; perfecto para pruebas acuáticas y tomas 360 de alto impacto. Bahía de las Águilas: tramo virgen del Parque Nacional Jaragua, arena blanquísima y cero masificación; escenario para desafíos de orientación y calor extremo.

La playa ubicada en el Parque Nacional Aragua, en la Provincia de Pedernales, tiene diversos corales (Foto: Shutterstock)

Punta Cana : franjas de “playa Bávaro”, “Arena Gorda” y “Juanillo”; logística hotelera y accesos ágiles para retos con arena, viento y oleaje.

: franjas de “playa Bávaro”, “Arena Gorda” y “Juanillo”; logística hotelera y accesos ágiles para retos con arena, viento y oleaje. Península de Samaná : mezcla de selva, cascadas y playas como Frontón, Madama o Esmeralda; potencial para circuitos de cuerda, trekking y tirolesa.

: mezcla de selva, cascadas y playas como Frontón, Madama o Esmeralda; potencial para circuitos de cuerda, trekking y tirolesa. Santo Domingo (Zona Colonial) : contraste urbano-histórico para aperturas, enlaces de episodio y pruebas de ingenio en espacios patrimoniales.

: contraste urbano-histórico para aperturas, enlaces de episodio y pruebas de ingenio en espacios patrimoniales. 27 Charcos de Damajagua: cañones y toboganes naturales; terreno óptimo para pruebas de salto y coordinación en agua dulce.

cañones y toboganes naturales; terreno óptimo para pruebas de salto y coordinación en agua dulce. Los Haitises y Cayo Levantado: manglares, cuevas y calas; navegación corta y estaciones multipunto para estrategia de equipos.

¿CÓMO SEGUIR LA COMPETENCIA EN TELEMUNDO Y PLATAFORMAS DIGITALES?

“La Isla: Desafío Extremo 2025” puede verse en Telemundo a las 7pm/6c, así como en su app oficial y en Peacock. El formato mantiene una estructura semanal que pone a prueba el cuerpo y la mente con seis días de enfrentamientos y estrategias que culminan cada domingo con el episodio de poder. Estas son las dinámicas principales:

