“La Isla: Desafío Extremo 2025” aterriza en República Dominicana y esta guía selecciona, con enfoque turístico y televisivo, los lugares que la producción podría mostrar por su impacto visual y logístico: Isla Saona, Cayo Arena, Bahía de las Águilas, Samaná, Punta Cana y Santo Domingo, entre otros imprescindibles del Caribe.
La segunda temporada del reality de Telemundo se estrenó el 7 de octubre y mantiene su dinámica de competencia entre Panteras, Águilas y Tiburones en “Playa Alta”, “Playa Media” y “Playa Baja”, con condiciones de confort o supervivencia según resultados.
LOS MEJORES LUGARES QUE PODRÍA MOSTRAR “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”
- Isla Saona: postal de aguas turquesa dentro del Parque Nacional Cotubanamá; fondos someros como Palmilla y playas extensas ideales para retos de resistencia y nado.
- Cayo Arena (Punta Rucia): banco de arena en medio del mar rodeado de corales; perfecto para pruebas acuáticas y tomas 360 de alto impacto.
- Bahía de las Águilas: tramo virgen del Parque Nacional Jaragua, arena blanquísima y cero masificación; escenario para desafíos de orientación y calor extremo.
- Punta Cana: franjas de “playa Bávaro”, “Arena Gorda” y “Juanillo”; logística hotelera y accesos ágiles para retos con arena, viento y oleaje.
- Península de Samaná: mezcla de selva, cascadas y playas como Frontón, Madama o Esmeralda; potencial para circuitos de cuerda, trekking y tirolesa.
- Santo Domingo (Zona Colonial): contraste urbano-histórico para aperturas, enlaces de episodio y pruebas de ingenio en espacios patrimoniales.
- 27 Charcos de Damajagua: cañones y toboganes naturales; terreno óptimo para pruebas de salto y coordinación en agua dulce.
- Los Haitises y Cayo Levantado: manglares, cuevas y calas; navegación corta y estaciones multipunto para estrategia de equipos.
¿CÓMO SEGUIR LA COMPETENCIA EN TELEMUNDO Y PLATAFORMAS DIGITALES?
“La Isla: Desafío Extremo 2025” puede verse en Telemundo a las 7pm/6c, así como en su app oficial y en Peacock. El formato mantiene una estructura semanal que pone a prueba el cuerpo y la mente con seis días de enfrentamientos y estrategias que culminan cada domingo con el episodio de poder. Estas son las dinámicas principales:
- Lunes de Eliminación
- Martes de Supervivencia
- Miércoles de Castigo
- Jueves de Nominación
- Viernes de Revancha
- Domingos de Poder
