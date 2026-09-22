DreamWorks Animation, el aclamado estudio detrás de “Shrek”, “Kung Fu Panda” y “Madagascar”, vuelve a los cines con una historia original. Se trata de “La isla olvidada” (en su idioma original: “Forgotten Island”), una divertida y creativa película animada que propone un viaje al folclore filipino a través de dos mejores amigas que viven una aventura inesperada justo cuando sus caminos están a punto de separarse. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata la cinta y desde cuándo podrás verla en pantalla grande, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción está dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, el mismo dúo detrás de la estupenda “Gato con botas: El último deseo” (o “Puss in Boots: The Last Wish”).

De esta manera, el filme se distingue del resto del catálogo de DreamWorks por su propuesta visual híbrida.

Y es que la animación digital contemporánea comparte escenas con secuencias en 2D de estilo anime, con guiños directos a icónicos títulos como “Dragon Ball Z”, “Street Fighter” y “Sailor Moon”.

¿DE QUÉ TRATA “LA ISLA OLVIDADA”?

“La isla olvidada” está ambientada en la Filipinas de la década de 1990 y narra la historia de Jo y Raissa, dos amigas de la infancia que acaban de terminar el colegio.

Así, Raissa se prepara para mudarse a Estados Unidos con el fin de continuar sus estudios, por lo que ambas deciden pasar una última noche juntas antes de la despedida.

Y, en esa reunión especial, un portal misterioso las transporta a Nakali, un mundo mágico habitado por criaturas de la mitología filipina.

Allí, ambas descubren que existe el riesgo de quedarse sin recuerdos de su amistad, así que deben encontrar la manera de escapar antes de olvidarse para siempre.

Cabe resaltar que la película pone precisamente el foco en el valor de la amistad y en la importancia de los recuerdos como parte fundamental de quienes somos, con un guiño a un clásico del cine como “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (o “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”).

Además, incluye referencias a la cultura pop y detalles que dejan ver las peculiares similitudes que Filipinas comparte con Latinoamérica (cuadro familiar de Cristo incluido).

Por otro lado, es genial notar cómo su villana ha sido dotada de elementos típicos del terror, algo que confirma que, desde Wolf en “Gato con botas: El último deseo”, DreamWorks ha entendido que en sus antagonistas todavía hay mucho terreno por explorar.

Entonces, gracias a sus personajes entrañables y a sus diálogos hilarantes, esta cinta se presenta como una de esas producciones que pueden disfrutar tanto grandes como chicos.

MIRA EL TRÁILER DE “LA ISLA OLVIDADA”

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS EN LA VERSIÓN ORIGINAL DE “LA ISLA OLVIDADA”?

El reparto de voces de “La isla olvidada” en su versión original en inglés está encabezado por:

H.E.R. como Jo, una chica con talento en el arte que debe lidiar con la separación física de su mejor amiga

como Jo, una chica con talento en el arte que debe lidiar con la separación física de su mejor amiga Liza Soberano como Raissa, una joven brillante que busca continuar sus estudios en Estados Unidos

como Raissa, una joven brillante que busca continuar sus estudios en Estados Unidos Dave Franco como Raww, una especie de “perro-lobo” de Nakali que le da la bienvenida a nuestras protagonistas

como Raww, una especie de “perro-lobo” de Nakali que le da la bienvenida a nuestras protagonistas Manny Jacinto como Bungi, un travieso bebé demonio

como Bungi, un travieso bebé demonio Jenny Slate como Batiba, una criatura misteriosa de Nakali

como Batiba, una criatura misteriosa de Nakali Lea Salonga como La Manananggal, la villana principal en la aventura de Jo y Raissa

como La Manananggal, la villana principal en la aventura de Jo y Raissa Dolly de Leon como Lola Fatima, la abuela de Jo

como Lola Fatima, la abuela de Jo Ronny Chieng como el Rey Truffle Wuffle, un “tierno” antagonista en la historia

como el Rey Truffle Wuffle, un “tierno” antagonista en la historia Kevin McCann como Mermahn, un vanidoso príncipe del pueblo Kataw

Importante: la película contará con funciones dobladas al español en países hispanohablantes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA ISLA OLVIDADA”?

“La isla olvidada” llega a los cines respetando la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Perú y Latinoamérica: jueves 24 de septiembre del 2026

jueves 24 de septiembre del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 25 de septiembre del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la película animada sin problemas, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "La isla olvidada", película animada dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado que se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)

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