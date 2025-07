El viernes 25 de julio del 2025 es la fecha elegida por Netflix para estrenar una llamativa serie coreana que promete conquistar a los espectadores con su inspiradora historia. Se trata de “La jugada ganadora” (en inglés: “The Winning Try”), comedia dramática protagonizada por Yoon Kye-sang. ¿Te gustaría conocer al resto de actores y personajes del elenco? Entonces, presta atención a su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Chang Young-seok y Lim Gina, quienes desarrollan la trama a lo largo de 12 episodios.

Esta se centra en un exjugador de rugby caído en desgracia que encuentra un nuevo propósito al entrenar al equipo de su vieja escuela, lo que lo lleva a un viaje de crecimiento y redención.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La jugada ganadora”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA JUGADA GANADORA”?

1. Yoon Kye-sang como Ju Ga-ram

Para saber quién es quién en la serie coreana de Netflix, empiezo la lista con el protagonista: Ju Ga-ram. Él solía ser un jugador de rugby con talento y potencial de estrella. Sin embargo, un escándalo de drogas arruinó su carrera.

El actor que lo interpreta es Yoon Kye-sang, a quien también hemos visto en producciones como “Ciudad sin ley”, “Spiritwalker” y “Nadie en el bosque”.

Yoon Kye-sang como Ju Ga-ram en el póster individual del personaje de la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

2. Im Se-mi como Bae I-ji

Bae I-ji es la ex de Ju Ga-ram. Ella trabaja como entrenadora de tiro en la misma escuela secundaria que contrata al chico.

La artista que asume este rol es Im Se-mi, famosa por “Lo peor del mal”, “I’ll Visit You When the Weather Is Nice” y “Shopping King Louie”, entre otros proyectos.

Im Se-mi como Bae I-ji en el póster individual del personaje de la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

3. Kim Yo-han como Yun Seong-jun

Yun Seong-jun es el capitán del equipo de rugby de la escuela. Si bien se siente inferior hacia las personas con talento, él es una persona trabajadora que quiere ser reconocida en los deportes.

Está interpretado por Kim Yo-han, también integrante de los elencos "Un amor tan hermoso“, ”La niña de mis ojos" y "If You Were Me 3“.

Kim Yo-han como Yun Seong-jun en el póster individual del personaje de la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

4. Gil Hae-yeon como Kang Jeong-hyo

Kang Jeong-hyo es la directora de la escuela. Ella trae de vuelta a Ju Ga-ram a la institución educativa como entrenador del equipo de rugby, ejerciendo el papel de figura maternal para él.

La actriz que le da vida al personaje es Gil Hae-yeon, reconocida por su trabajo previo en "Memorias de un asesino“, ”Crímenes de medianoche" y "Mimic: Voces del más allá“.

Gil Hae-yeon como Kang Jeong-hyo en la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

5. Jang Hyuk-jin como Na Gyu-won

Na Gyu-won es un hombre poderoso que aspira al puesto de superintendente. Él muestra una ambición despiadada por el éxito de su hija, la subcapitana del equipo de tiro de la escuela secundaria.

La estrella a cargo de este rol es Jang Hyuk-jin. En su filmografía, destacan títulos como "Estación Zombie: Tren a Busan“, ”Vagabond" y "Taxi Driver“.

Jang Hyuk-jin como Na Gyu-won en la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

Otros actores y personajes de “La jugada ganadora”:

6. Kim Min-sang como Seong Jong-man

7. Lee Sung-wook como Jeon Nak-gyun

8. Jeong Soon-won como Bang Heung-nam

9. Park Jung-yeon como Seo U-jin

10. Kim E-jun como Oh Yeong-gwang

11. Kim Yo-han como Yoon Sung-joon

12. Lee Soo-chan como Seo Myeong-u

13. Yoon Jae-chan como Do Hyeong-sik

14. Hwang Seong-bin como Kim Ju-yang

15. Woo Min-gyu como Pyo Seon-ho

16. Jo Han-gyeol como Kang Tae-pung

17. Seong Ji-yeong como Kim Min-jung

18. Kim Dan como Mun Ung

19. Lee Jimin como Yang Seung-hui

20. Seong Young-kyu como Kim Min-jong

21. Bae Myung-jin como Ma Seok-bong

22. Seo Jeong-yeon como Won-jung

23. Jung Ki-seom como Moon Cheol-young

24. Jo Yeon-hee como Kim Soo-hyun

25. Jeong Kang-hee como Jang Han

26. Oh Soo-hye como Sim So-eun

27. Lee Seung-chul como Gye Chun-sik

