Una historia situada en la década de 1930 es lo que nos presenta “La lección del piano”, una película que sigue a la familia Charles, cuyos hermanos Willie y Berniece se verán enfrentados por una reliquia familiar: un antiguo piano que fue tallado por uno de sus parientes un siglo atrás. Mientras que el primero busca venderlo, la segunda quiere conservarlo. Ante la pelea que podría terminar por dividir a todos, te contamos quiénes forman parte del elenco.

Antes te precisamos que el filme, que llega a Netflix el 22 de noviembre de 2024, se basa en la obra del dramaturgo August Wilson, ganadora de un premio Pulitzer.

"La lección del piano" desata una pelea que podría terminar por dividir una familia (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “LA LECCIÓN DEL PIANO”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes en la película “La lección del piano”.

SAMUEL L. JACKSON COMO DOAKER CHARLES

En "La lección del piano", Samuel L. Jackson como Doaker Charles (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

Samuel L. Jackson como Doaker Charles, el dueño de la casa donde se encuentra el piano de toda su familia. El actor estadounidense recibió en 2022 un Óscar honorífico por su trayectoria. Actuó en la saga “Star Wars”, “Iron Man”, “Iron Man 2″, “Thor”, “Capitán América: el primer vengador”, “The Avengers”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Avengers: Infinity War”, “Capitana Marvel”, “Avengers: Endgame”, “Spider-Man: lejos de casa”, entre muchas producciones.

Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1948

21 de diciembre de 1948 Años activo: desde 1972

JOHN DAVID WASHINGTON COMO BOY WILLIE CHARLES

En "La lección del piano", John David Washington como Boy Willie Charles (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

John David Washington como Boy Willie Charles, el hermano de Bernice que quiere vender el piano. El actor estadounidense, quien también fue jugador de fútbol americano profesional, es más conocido por su rol protagónico en “BlacKkKlansman”, “Tenet”, “Malcolm & Marie”, “The Creator”, entre otros títulos.

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1984

28 de julio de 1984 Años activo: desde 1992

DANIELLE DEADWYLER COMO BERNIECE CHARLES

En "La lección del piano", Danielle Deadwyler como Berniece Charles (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

Danielle Deadwyler como Berniece Charles, la hermana de Willie, quien quiere conservar el piano familiar. La actriz y escritora estadounidense es conocida por interpretar a “Quita” Maxwell en la telenovela “The Haves and the Have Nots”. También actuó en “Paradise Lost”, “Station Eleven”, “The Harder They Fall” y “Till”.

Año de nacimiento: 3 de mayo de 1982

3 de mayo de 1982 Años activa: desde 2010

RAY FISHER COMO LYMON

En "La lección del piano", Ray Fisher como Lymon (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

Ray Fisher como Lymon. El actor es conocido por interpretar a Cyborg en las películas del Universo extendido de DC. También formó parte de “True Detective”.

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 1987

8 de septiembre de 1987 Años activo: desde 2008

COREY HAWKINS COMO AVERY BROWN

En "La lección del piano", Corey Hawkins como Avery Brown (Foto: Mundy Lane Entertainment / Netflix)

Corey Hawkins como Avery Brown. El actor estadounidense es conocido por su papel en la serie de televisión “The Walking Dead”, “24: Legacy” y " Straight Outta Compton”.

Año de nacimiento: 22 de octubre de 1988

22 de octubre de 1988 Años activo: desde 2011

El resto del elenco:

Michael Potts como Wining Boy Charles

Skylar Aleece Smith como Maretha Charles

Melanie Jeffcoat como Miss Ophelia

Gail Bean como Dolly

Jerrika Hinton como Grace

Stephan James como Boy Charles

Malik J. Ali como Willie Boy

Jay Peterson como James Sutter

Matrell Smith como Crawley

Erykah Badu como Lucile