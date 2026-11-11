Si alguna vez te preguntaste cómo se vería “The Good Wife” con acento mexicano, la respuesta ya tiene rostro, o mejor dicho, varios. Y es que “La ley de Alicia” (en inglés: “Alicia’s Law”) es la serie de Netflix que traslada el drama judicial estadounidense a México. Así, tal como te puedes imaginar, la producción reúne a diversos actores en escena. Por eso, en esta guía del elenco, te cuento quién interpreta a quién, qué otros trabajos tienen los artistas del reparto principal y qué papel cumple cada personaje dentro de la historia.

Vale precisar que el show televisivo se centra en una abogada que debe volver a los tribunales cuando su vida familiar se derrumba.

De esta manera, la ficción se presenta como la alternativa ideal para quienes disfrutan de los casos judiciales y de las historias de reinvención.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de Alicia”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LEY DE ALICIA”?

1. Fernanda Castillo como Alicia

Empiezo la lista con la protagonista de la serie mexicana de Netflix: Alicia, una mujer que retoma su carrera en el derecho, tras más de 20 años alejada, para mantener a su familia y recuperar su independencia.

La actriz que la interpreta es Fernanda Castillo, recordada por su trabajo en proyectos como “La casa de los espíritus”, “No manches Frida” y “Monarca”.

Equivalente en “The Good Wife”: Alicia Florrick (Julianna Margulies).

Fernanda Castillo como Alicia en una escena de la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

2. Juan Manuel Bernal como Aurelio

Aurelio, por su parte, es el esposo de Alicia. En un inicio, él es presentado como el ministro de la Suprema Corte, pero su vida cambia para siempre tras ser encarcelado por corrupción y quedar vinculado a un escándalo sexual.

El artista que le da vida al personaje es Juan Manuel Bernal, también integrante de los elencos de “El callejón de los milagros”, “Cansada de besar sapos” y “La habitación azul”.

Equivalente en “The Good Wife”: Peter Florrick (Chris Noth).

Juan Manuel Bernal como Aurelio en una escena de la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

3. Michel Brown como David

Por otro lado, David es un antiguo amor universitario de Alicia y el dueño del despacho donde ella empieza a trabajar.

El actor a cargo de este rol es Michel Brown, famoso por títulos como “Pasión de gavilanes”, “Parot” y “Hernán”.

Equivalente en “The Good Wife”: Will Gardner (Josh Charles).

Michel Brown como David en una escena de la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

4. Karla Gaytán como Greta

Greta es la hija adolescente de Alicia. Y, por lo tanto, es uno de los miembros de la familia que debe enfrentar las consecuencias del escándalo.

Ella está interpretada por Karla Gaytán, a quien también hemos visto en “El juicio”, “Desastre en familia” y “La madrastra”.

Karla Gaytán como Greta en una escena de la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

Otros actores y personajes de “La ley de Alicia”:

5. Axel Madrazo como Iker, el otro hijo de Alicia

Axel Madrazo como Iker en una escena de la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

6. Karina Gidi como Diana , compañera de trabajo de Alicia

, compañera de trabajo de Alicia 7. Darío Yazbek como Alex , otro de los colegas de la firma

, otro de los colegas de la firma 8. Yoshira Escárrega como Katya

como Katya 9. Claudio Roca como Freddy

como Freddy 10. Patricia Bernal como Jaqui

como Jaqui 11. María Penella como Sofía

como Sofía 12. Francisco Rubio como Paco

como Paco 13. Anita del Rey como Nuria

como Nuria 14. Juliette Pardau como Pilar

como Pilar 15. Alaíde como Bobby Ramos

como Bobby Ramos 16. Caro Darman como Elizabeth

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