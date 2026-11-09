“La ley de Alicia” (en inglés: “Alicia’s Law”) es la producción que llega a Netflix con el objetivo de conquistar a los fans de los dramas judiciales. Así, como la adaptación mexicana de la famosa serie “The Good Wife” (o “La esposa ejemplar”), la historia sigue a una mujer que ve cómo se desarma la vida que tanto cuidó y decide regresar a un oficio que dejó atrás hace mucho. En este contexto, ¿te gustaría saber cuántos episodios tiene el show televisivo y cuándo se publica cada uno? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en la ficción, Alicia (Fernanda Castillo) cambia su rutina por completo cuando su esposo, Aurelio (Juan Manuel Bernal), es declarado culpable y encarcelado por corrupción, mientras salen a la luz videos que lo involucran en un escándalo sexual.

De esta manera, con su familia bajo el escrutinio público, nuestra protagonista decide volver al derecho después de 20 años y reconstruir su carrera para salir adelante.

Y, mientras recupera su lugar profesional y acompaña a sus hijos adolescentes, ella empieza a cuestionarse qué quiere para su futuro.

Así, un reencuentro con un amor del pasado y los cambios en su relación con Aurelio la llevan a elegir entre volver a la vida que conocía o construir una nueva en sus propios términos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de Alicia”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “LA LEY DE ALICIA”

La serie mexicana se compone de 20 capítulos en total, los cuales llegan al catálogo de Netflix en dos partes.

Calendario de estreno:

Parte 1 (episodios 1 al 10): miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Parte 2 (episodios 11 al 20): miércoles 9 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LA LEY DE ALICIA”?

Al igual que otros títulos originales de Netflix, “La ley de Alicia” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “LA LEY DE ALICIA”?

Tal como te puedes imaginar, la serie mexicana “La ley de Alicia” se ve exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años.

El actor argentino Michel Brown se pone en la piel de David en la serie mexicana "La ley de Alicia" (Foto: CBS Studios / TIS Productions / Netflix)

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