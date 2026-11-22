“La ley de las bestias” (en su idioma original: “Prawo bestii” y en inglés: “The Law of Beasts”), la serie polaca que gira en torno a un caso criminal que conmocionó a su país y a una amistad que se rompe por las decisiones que cada protagonista toma, ya está disponible en Netflix. Así, con un reparto de nombres poco reconocidos fuera de Polonia, muchos espectadores se preguntan quién es quién en pantalla. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!
Vale precisar que la historia del show televisivo salta entre 1988, año de la investigación, y el 2014, cuando el condenado está por salir en libertad.
De esta manera, los mismos intérpretes asumen sus papeles en dos etapas de la vida.
Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de las bestias”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LEY DE LAS BESTIAS”?
1. Agnieszka Grochowska como Anna Bersz
Empiezo la lista con una de las protagonistas de la serie de Netflix: Anna Bersz, un personaje ficticio creado para el drama polaco.
En 1988, ella es la mayor de la Milicia Obywatelska que lidera la investigación del asesinato de cuatro niños.
Eventualmente, para el 2014, ocupa un cargo público como directora de la Oficina Central de Prisiones.
La actriz que le da vida es Agnieszka Grochowska, quien también se luce en “Una luz en la oscuridad”, “Bosque adentro” y “Ni una palabra”.
2. Agnieszka Żulewska como Agnieszka Grabska
La tarea de la psiquiatra Agnieszka Grabska, otro personaje creado para la ficción, consiste en evaluar la cordura del sospechoso.
Así, en el 2014, es una experta de renombre que debe revisar el caso.
La artista que asume este rol es Agnieszka Żulewska, también integrante de los elencos de “Demon”, “El pantano” y “La gran inundación”.
3. Michał Pawlik como Mariusz Trynkiewicz
Mariusz Trynkiewicz, por su parte, es el sospechoso que más tarde queda condenado por el asesinato de cuatro niños.
Y, a diferencia de los dos anteriores personajes, él sí está basado directamente en el asesino polaco real.
El actor que lo interpreta es Michał Pawlik, cuyos trabajos previos incluyen: “Operación Jacinto”, “Heweliusz” y “Supernova”.
4. Aleksander Talkowski como Kacper
Por otro lado, Kacper es el hijo de Anna. Lamentablemente, a lo largo de los años, él tuvo que lidiar con las consecuencias de una madre adicta al trabajo y que quedó marcada por este caso.
La figura detrás del personaje es Aleksander Talkowski, quien también apareció en “For a Moment, Forever”, “Klangor” y “Osiecka”.
Otros actores y personajes de “La ley de las bestias”:
- 5. Jakub Sasak como el fiscal Oskar Mikosz
- 6. Jacek Beler como el policía Andrzej Rataj
- 7. Michalina Łabacz como Ewa Kmita, presidenta de la fundación Humanum
- 8. Jan Jankowski como el profesor Ryszard Molski
- 9. Andrzej Chyra como Klemens Kociuba
- 10. Przemysław Kowalski como el psiquiatra Szymon Wierzbicki
- 11. Artur Paczesny y Małgorzata Gorol como el padre y la madre de Róża
- 12. Hanna Śleszyńska y Grzegorz Warchoł como la madre y el padre de Anna
- 13. Kamilla Baar como la periodista Aneta Orlik
- 14. Adam Nawojczyk como Janiszewski
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