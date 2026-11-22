“La ley de las bestias” (en su idioma original: “Prawo bestii” y en inglés: “The Law of Beasts”), la serie polaca que gira en torno a un caso criminal que conmocionó a su país y a una amistad que se rompe por las decisiones que cada protagonista toma, ya está disponible en Netflix. Así, con un reparto de nombres poco reconocidos fuera de Polonia, muchos espectadores se preguntan quién es quién en pantalla. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!

Vale precisar que la historia del show televisivo salta entre 1988, año de la investigación, y el 2014, cuando el condenado está por salir en libertad.

De esta manera, los mismos intérpretes asumen sus papeles en dos etapas de la vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de las bestias”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

1. Agnieszka Grochowska como Anna Bersz

Empiezo la lista con una de las protagonistas de la serie de Netflix: Anna Bersz, un personaje ficticio creado para el drama polaco.

En 1988, ella es la mayor de la Milicia Obywatelska que lidera la investigación del asesinato de cuatro niños.

Eventualmente, para el 2014, ocupa un cargo público como directora de la Oficina Central de Prisiones.

La actriz que le da vida es Agnieszka Grochowska, quien también se luce en “Una luz en la oscuridad”, “Bosque adentro” y “Ni una palabra”.

Agnieszka Grochowska como Anna Bersz en una escena de "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

2. Agnieszka Żulewska como Agnieszka Grabska

La tarea de la psiquiatra Agnieszka Grabska, otro personaje creado para la ficción, consiste en evaluar la cordura del sospechoso.

Así, en el 2014, es una experta de renombre que debe revisar el caso.

La artista que asume este rol es Agnieszka Żulewska, también integrante de los elencos de “Demon”, “El pantano” y “La gran inundación”.

Agnieszka Żulewska como Agnieszka Grabska en una escena de la serie "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

3. Michał Pawlik como Mariusz Trynkiewicz

Mariusz Trynkiewicz, por su parte, es el sospechoso que más tarde queda condenado por el asesinato de cuatro niños.

Y, a diferencia de los dos anteriores personajes, él sí está basado directamente en el asesino polaco real.

El actor que lo interpreta es Michał Pawlik, cuyos trabajos previos incluyen: “Operación Jacinto”, “Heweliusz” y “Supernova”.

Michał Pawlik como Mariusz Trynkiewicz en una escena de la serie "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

4. Aleksander Talkowski como Kacper

Por otro lado, Kacper es el hijo de Anna. Lamentablemente, a lo largo de los años, él tuvo que lidiar con las consecuencias de una madre adicta al trabajo y que quedó marcada por este caso.

La figura detrás del personaje es Aleksander Talkowski, quien también apareció en “For a Moment, Forever”, “Klangor” y “Osiecka”.

Aleksander Talkowski como Kacper en una escena de la serie "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “La ley de las bestias”:

5. Jakub Sasak como el fiscal Oskar Mikosz

Jakub Sasak como Oskar Mikosz en una escena de la serie "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

6. Jacek Beler como el policía Andrzej Rataj

como el policía Andrzej Rataj 7. Michalina Łabacz como Ewa Kmita, presidenta de la fundación Humanum

como Ewa Kmita, presidenta de la fundación Humanum 8. Jan Jankowski como el profesor Ryszard Molski

como el profesor Ryszard Molski 9. Andrzej Chyra como Klemens Kociuba

como Klemens Kociuba 10. Przemysław Kowalski como el psiquiatra Szymon Wierzbicki

como el psiquiatra Szymon Wierzbicki 11. Artur Paczesny y Małgorzata Gorol como el padre y la madre de Róża

y como el padre y la madre de Róża 12. Hanna Śleszyńska y Grzegorz Warchoł como la madre y el padre de Anna

y como la madre y el padre de Anna 13. Kamilla Baar como la periodista Aneta Orlik

como la periodista Aneta Orlik 14. Adam Nawojczyk como Janiszewski

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