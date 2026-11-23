La serie “La ley de las bestias” (en inglés: “The Law of Beasts” y en su idioma original: “Prawo bestii”) por fin está disponible en Netflix y, por lo tanto, la crítica internacional ya anda escribiendo reseñas por todas partes. Y es que la producción polaca parte de un caso criminal real y lo convierte en un drama sobre amistad, ética profesional y miedo colectivo. Así, esa mezcla explica por qué el título ha gustado tanto entre quienes buscan algo de suspenso. ¿Te gustaría saber que están diciendo exactamente los expertos sobre la ficción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo de suspenso y drama se compone de cuatro episodios en total.

En ese sentido, la historia gira en torno a dos amigas que participan en la investigación alrededor del asesinato de cuatro niños y, tras alejarse, vuelven a cruzarse décadas después... cuando el responsable del crimen quiere salir en libertad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La ley de las bestias”:

¿QUÉ NOTA LE PONE LA CRÍTICA A “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

La serie se estrenó en Netflix el pasado miércoles 18 de noviembre de 2026 y, desde entonces, las calificaciones recogidas en las reseñas de la crítica son estas:

De esta manera, el consenso de los expertos ubica a la producción en un rango de bueno a muy bueno.

¿QUÉ ELOGIAN LAS RESEÑAS DE “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

En gran parte de las reseñas de “La ley de las bestias”, el reparto domina los elogios. Por ejemplo, Comic Basics destaca a Agnieszka Grochowska y a Agnieszka Żulewska como los pilares de la serie.

Asimismo, valora la interpretación de Michał Pawlik, a quien describe como inquietante por su calma.

Por otro lado, añade la fotografía de Bartłomiej Kaczmarek y la música de Piotr Waglewski como aportes a la atmósfera.

En el caso de Decider, este medio coincide en resaltar la actuación del actor protagonista y recuerda que los papeles de asesino permiten lucirse a los intérpretes.

Otro punto celebrado es el enfoque: Abstract AF y K-Waves and Beyond señalan que la historia pone el foco en cómo reaccionan las personas ante el caso y deja al culpable en segundo plano.

Leisurebyte, finalmente, valora que las dos protagonistas defiendan ideas distintas de justicia sin que ninguna quede como villana.

¿QUÉ REPAROS PONEN LOS CRÍTICOS SOBRE “LA LEY DE LAS BESTIAS”?

Respecto a lo negativo, algunas reseñas de “La ley de las bestias” apuntan al maquillaje de envejecimiento: Decider lo considera una distracción en las escenas del presente y Abstract AF comenta lo mismo sobre el aspecto de las protagonistas y las prótesis de Pawlik.

Comic Basics, por su parte, indica que algunas secuencias suenan a debate filosófico y que cuatro episodios dejan poco espacio para ciertas tramas, como la relación de Anna con su hijo.

Decider también observa que parte de la historia es inventada y que la serie se concentra en la amistad más que en el caso.

Por último, The Review Geek valora que el cierre invite a la discusión y considera que los datos clave sobre la ley llegan tarde (el medio habría preferido más desarrollo de ese tema durante la serie).

El actor Andrzej Chyra le da vida a Klemens Kociuba, el superior de Anna Bersz en la serie polaca "La ley de las bestias" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí