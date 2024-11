Después de hallar un cadáver en lo profundo de las montañas Pocono en Pensilvania, un experto en medios es acusado por el asesinato de un infame supremacista blanco. Así es la trama de “La locura” (“The Madness”, en inglés), el thriller policial protagonizado por Colman Domingo, ganador de un premio Emmy por “Euphoria”. Además de él, ¿quiénes más conforman el reparto? Descúbrelo en esta nota.

La serie de intriga de ocho capítulos, que fue creada por Stephen Belber y dirigida por Clement Virgo, se estrena el 28 de noviembre de 2024 en Netflix.

En "La locura", el momento en el que Muncie encuentra un cadáver (Foto: Chernin Entertainment)

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LOCURA”

A continuación, te contamos quién es quién es esta producción que se emite por la plataforma de streaming.

COLMAN DOMINGO COMO MUNCIE DANIELS

Muncie Daniels es el principal sospechoso de asesinar a un supremacista blanco en "La locura" (Foto: Chernin Entertainment)

En “La locura”, Colman Domingo interpreta a Muncie Daniels, un consultor político que se convirtió en experto en medios. Mientras se toma un tiempo libre para escribir una novela, se encuentra con el cadáver de un supremacista blanco, convirtiéndolo en el principal sospechoso del crimen. Él hará de todo para demostrar su inocencia.

El actor estadounidense nació el 28 de noviembre de 1969. También ha sido director de escena y dramaturgo. Es conocido por su papel de Victor Strand en “Fear The Walking Dead” y “Euphoria”, con esta última ganó un Emmy en la categoría mejor actor invitado en serie dramática.

MARSHA STEPHANIE BLAKE COMO ELENA DANIELS

En "La locura", Marsha Stephanie Blake es Elena Daniels (Foto: Chernin Entertainment)

Marsha Stephanie Blake asume el rol de Elena Daniels, la madre del hijo de 15 años de Muncie. Ella sentirá cómo su familia sufre, luego de que su pareja es incriminada en la muerte del supremacista blanco.

La actriz estadounidense nació el 3 de mayo de 1974. Es conocida por su papel de Linda McCray en la miniserie “When They See Us”, asimismo por “Orange is the New Black” y “The Last Days of Ptolemy Grey”.

THADDEUS J. MIXSON COMO DEMETRIUS

En "La locura", Thaddeus J. Mixson es Demetrius (Foto: Chernin Entertainment)

Thaddeus J. Mixson da vida a Demetrius, el hijo adolescente de Muncie, quien sufrirá por todo lo que viene ocurriendo en torno a su progenitor.

El actor es conocido por haber formado parte de “Creed III”, “Navidad en Candy Cane Lane” y “Al sur del cielo”.

GABRIELLE GRAHAM COMO KALLIE

En "La locura", Gabrielle Graham es Kallie (Foto: Chernin Entertainment)

En la serie “The Madness”, Gabrielle Graham aparece como Kallie, la hija adulta de Muncie.

La actriz canadiense es conocida por “21 Thunder”, “On the Basis of Sex” y “In the Shadow of the Moon”.

TAMSIN TOPOLSKI COMO LUCIE SNIPES

En "La locura", Tamsin Topolski es Lucie Snipes (Foto: Chernin Entertainment)

Tamsin Topolski tiene el papel de Lucie Snipes, una mujer que enfrentará verdades y tendrá que decidir entre el bien y el mal.

La actriz es conocida por haber formado el elenco de “What You Wish For”, “Penny Dreadful” y “The Rook”.

DEON COLE COMO KWESI DUPREE

En "La locura", Deon Cole es Kwesi Dupree (Foto: Chernin Entertainment)

En la serie de ocho episodios “La locura”, Deon Cole interpreta a Kwesi Dupree, quien en un momento le dice al protagonista que no tiene más opción.

El actor, cómico y escritor estadounidense nació el 9 de enero de 1972. Ha sido parte del reparto de “Angie Tribeca”, “Black-ish”. Además de hace varios monólogos.

BRADLEY WHITFORD

Bradley Whitford también forma parte de "La locura" (Foto: Chernin Entertainment)

Bradley Whitford aparece en el tráiler cuando Muncie se le acerca y le pide que lo “saque de la ecuación”.

El actor estadounidense nació el 10 de octubre de 1959. Ganó tres premios Emmy por “The West Wing”, “Transparent” y “The Handmaid’s Tale”. Ha hecho cine y televisión en decenas de producciones.

STEPHEN MCKINLEY HENDERSON COMO ISAÍAS

En "La locura", Stephen McKinley Henderson es Isaías (Foto: Chernin Entertainment)

Stephen McKinley Henderson da vida a Isaías. En el tráiler de la serie le comenta a Muncie de quién es el cadáver que encontró y le dice: “No se trata de pelear o huir, solo puedes huir”.

El actor estadounidense nació el 1 de agosto de 1949. Ha hecho cine, televisión y teatro. Ha formado parte de “Dune” y “Devs”.

Completan el elenco de “La locura”:

John Ortiz como Franco Quinones

Hudson Wurster como Tanner Snipes

Lochlan Miller como Blake Snipes

Lanette Ware como Nadia

Chris Henry Coffey como detective Delbert Johnson

Dru Viergever como Don Sloss

Al Saplenza como Tony

Steve Byers como Bobby Woods

Jeff Roop como Brian Folsom

Bri Neal como Laura Jennings

Breton Lalama como Nika

Alex Woods como John Diggins

Ashton James como Polo

Ron Selmour como Rome

Amanda Ramsaran

Deam Armstrong