¿Qué puede hacer una madre cuando su hijo es encarcelado injustamente? Por supuesto, presionar a abogados, burócratas y al mismo Poder Judicial para probar su inocencia, además de mantenerse a su lado todo lo que sea posible, por más que eso signifique hacer cada semana la fila de las visitas en la cárcel.

Dirigida por Benjamín Ávila (“Infancia Clandestina”) y grabada principalmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, “La mujer de la fila” es una historia de estas, de una detención que no debió haber sido y de una mujer que es arrancada de su realidad y trasladada a otra, donde conoce a otras personas que atraviesan un drama parecido al suyo, especialmente madres que a pesar de todo siguen siendo el sostén de sus familias.

La película está basada en hechos reales, en la vida de Andrea Casamento, la fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) de Argentina. ¿Quién hace de la conocida activista? Natalia Oreiro, acompañada por un elenco estelar.

“La mujer de la fila” fue estrenada originalmente en septiembre en cines argentinos pero llega este viernes 31 de octubre a Netflix.

GUÍA DEL ELENCO DE LA PELÍCULA “LA MUJER DE LA FILA”

1. Natalia Oreiro - Andrea Casamento

Andrea es una madre de clase media que inicia un proceso de transformación y lucha social cuando su hijo es arrestado por un crimen que no cometió.

Natalia Oreiro es probablemente la actriz uruguaya más famosa de la región, sobre todo en Argentina. Es conocida por haber protagonizado telenovelas y películas emblemáticas​.

Natalia Oreiro es Andrea Casamento en la película de Netflix "La última de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media)

2. Amparo Noguera - La Veintidós

Llamada realmente Marta, La Veintidós es una madre experimentada en las visitas a prisión, que guía y apoya emocionalmente a Andrea en la “fila”.

Amparo Noguera es una actriz chilena que ha hecho teatro y cine, con participación en diversos dramas sociales. Recientemente la has visto también en la serie de Netflix “Baby Bandito”.

Amparo Noguera es La Veintidós en la película de Netflix "La mujer de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media )

3. Alberto Ammann - Alejo

Se trata de un preso con quien Andrea establece un vínculo afectivo. Alejo la ayuda a comprender el entorno carcelario.

Alberto Ammann es un actor argentino-español famoso por “Celda 211” y “Narcos”, con amplia experiencia internacional.

Alberto Ammann es Alejo en la película de Netflix "La mujer de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media)

4. Federico Heinrich - Gustavo

Es el hijo adolescente de Andrea, detenido injustamente durante un allanamiento violento.

Federico Heinrich es un actor argentino y cantante, popular por su participación en “La Voz Argentina”.

Federico Heinrich es Gustavo en la película de Netflix "La mujer de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media)

5. Marcela Acuña - Coca

Mujer que integra el círculo de contención de familiares de detenidos; solidaria y militante.

Marcela Acuña es una ex boxeadora profesional argentina, reconocida por apoyar recurrentemente causas sociales.

Marcela Acuña es Coca en la película de Netflix "La mujer de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media)

6. Lide Uranga - Alicia

Sensible y colaboradora, Alicia también integra la red de apoyo de mujeres de la fila.

Lide Uranga es una actriz argentina con experiencia en cine, teatro y televisión, destacada en roles dramáticos.

Lide Uranga es Alicia en la película de Netflix "La mujer de la fila" (Foto: Mostra Cine / Buffalo Films / Diving Media)

7. Mora Recalde - Clara

Clara es familia de un detenido. Aporta comicidad y realismo a las reuniones en prisión.

Mora Recalde es una actriz argentina, que, entre otros proyectos, apareció recientemente en “El Eternauta”.

8. Iride Mockert - Guadalupe

9. Natalia Santiago - Marisa

10. Luis Campos - Emilio

11. Benjamín Ávila - Santillán

12. Jade Ramírez

13. Verónika Silva

14. Noah Ruiz Díaz

Algunas integrantes de la ACiFaD también aparecen en la película, así como familiares reales de internos en las cárceles de Argentina.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “LA MUJER DE LA FILA”

Elemento Detalle Título original La mujer de la fila Año 2025 País Argentina-España Género Drama, basada en hechos reales Duración 105-107 minutos​ Fecha de estreno 4 de septiembre de 2025 (cines), 31 de octubre de 2025 (Netflix) Dirección Benjamín Ávila Guion Benjamín Ávila y Marcelo Müller Productoras Mostra Cine, Buffalo Films, Diving Media​ Distribuidora Moving Pics (Argentina), FilmSharks (internacional), Netflix (streaming) Idioma Español Protagonistas Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela Acuña, Lide Uranga, Mora Recalde, Iride Mockert, Natalia Santiago, Noah Ruiz Díaz, Verónika Silva, Benjamín Ávila, Luis Campos Calificación Apta para mayores de 13 años​ Filmada en Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Buenos Aires​ Banda sonora “Canción de las simples cosas” (Natalia Oreiro y Ricardo Mollo)

