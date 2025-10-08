Si eres fan de los thrillers psicológicos, no hay duda de que no puedes dejar de ver el nuevo estreno que Netflix está preparando para el viernes 10 de octubre: “La mujer del camarote 10” (“The Woman in Cabin 10” en inglés). Esta película está basada en la exitosa novela de Ruth Ware y promete sumergirnos en una historia de paranoia, secretos y esa incómoda sensación de que nadie te cree, incluso cuando sabes lo que viste.

La trama gira en torno a Lo Blacklock, una periodista que embarca en un lujoso crucero por trabajo. Todo parece ir bien hasta que, en plena noche, presencia lo que parece ser un asesinato: alguien es arrojado al mar desde uno de los camarotes. Pero cuando intenta reportarlo, la tripulación y los demás pasajeros aseguran que no falta nadie a bordo. A partir de ahí, se enfrenta a una pesadilla en la que no sabe en quién confiar y buscar la verdad puede costarle mucho.

Además del suspenso hay que prestarle mucha atención al elenco que armó Netflix para esta adaptación. Actores de primer nivel como Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham y David Ajala dan vida a los personajes creados para dicha adaptación. ¿Quieres conocer quiénes son?

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MUJER DEL CAMAROTE 10”

Keira Knightley es Laura “Lo” Blacklock

Lo Blacklock es la periodista que viaja en el crucero de lujo Aurora y presencia la supuesta caída de una mujer al mar. Lo que debería ser un viaje tranquilo se convierte en una pesadilla cuando nadie le cree, y ella empieza a investigar por su cuenta.

Knightley es conocida por películas como “Pride and Prejudice”, “The Imitation Game” y la saga “Piratas del Caribe”. También protagonizó recientemente el thriller de Netflix “Black Doves”. Es una actriz que siempre aporta profundidad emocional a sus papeles, y acá no es la excepción.

Keira Knightley es Laura “Lo” Blacklock, la protagonista de la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

Hannah Waddingham es Heidi

Heidi es una pasajera más del crucero, pero como todo en este thriller, nada es tan simple. Tiene sus propios secretos y su historia se entrelaza con los acontecimientos que vive la protagonista.

Seguro la recuerdas por su papel de Rebecca en “Ted Lasso”, por el que ganó un Emmy. También apareció en “Game of Thrones”, “Sex Education” y ha tenido una carrera sólida en teatro en Londres.

Hannah Waddingham como Heidi y David Morrissey como Thomas en la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

Guy Pearce es Richard Bullmer

Richard Bullmer es el millonario dueño del crucero Aurora. Viaja acompañado de su esposa, Anne, pero a lo largo de la historia su figura se vuelve cada vez más sospechosa.

Pearce es un actor muy versátil, conocido por películas como “Memento”, “L.A. Confidential” y “The King’s Speech”. También lo vimos en “Mare of Easttown”.

Guy Pearce como Richard Bullmer en la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

David Ajala es Ben Howard

Ben es fotógrafo y uno de los pasajeros del crucero. Tiene un pasado con Lo, lo que añade tensión a sus encuentros, por lo que se convierte en un personaje ambiguo y no siempre queda claro de qué lado está.

Ajala ha trabajado en producciones como “The Dark Knight”, “Fast & Furious 6” y en la serie “Star Trek: Discovery”. También ha hecho teatro clásico con la Royal Shakespeare Company.

David Ajala como Ben Howard en la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

Kaya Scodelario es Grace

Grace es una figura clave en la historia. Ella intenta convencer a Lo de que todo lo que vivió fue producto de su imaginación. En un thriller como este, personajes así siempre te hacen dudar de todo, así que es crucial no perderla de vista.

Scodelario se hizo conocida por su papel en “Skins”, y luego participó en películas como “The Maze Runner”, “Crawl” y la última entrega de “Piratas del Caribe”. También está en la serie “The Gentlemen” de Netflix.

Gitte Witt es Carrie

Carrie es la misteriosa mujer que Lo conoce por accidente en el camarote vecino. Ella juega un papel crucial dentro de la historia.

Witt es una actriz noruega que ha participado en películas como “El Cadáver” y “The Impossible”. Tiene ese estilo frío y enigmático que encaja perfecto en este tipo de historias.

Lisa Loven Kongsli es Anne Bullmer

Anne es la esposa de Richard y otro personaje que parece tener escondido mucho más de lo que muestra. Su presencia en el barco no pasa desapercibida.

Lisa Loven Kongsli ha trabajado en cintas europeas de prestigio como “Force Majeure” y también la hemos visto en producciones internacionales como “Wonder Woman”.

Otros actores del reparto:

Art Malik (“The Little Mermaid”)

Daniel Ings (“The Gentlemen”)

David Morrissey (“The Walking Dead”)

Christopher Rygh (“Vikings: Valhalla”)

Paul Kaye (“Game of Thrones”)

Gugu Mbatha-Raw (“Surface”)

John Macmillan (“House of the Dragon”)

Pippa Bennett-Warner (“Gangs of London”)

Ayọ̀ Owóyẹmi-Peters, talento emergente del teatro británico.

