Si te fascinan los thrillers de intriga y misterio que jueguen con lo psicológico, “La mujer del camarote 10” es la película que estabas esperando, pues además de su fascinante trama tendrá como protagonista a Keira Knightley. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta producción que aterriza en Netflix.

SINOPSIS DE “LA MUJER DEL CAMAROTE 10”

“La mujer del camarote 10” sigue a Laura “Lo” Blacklock, una reconocida periodista que es invitada a un lujoso crucero; y aunque todo parece de maravilla, pronto su viaje se convertirá en una pesadilla después de escuchar los gritos de una persona a bordo de la embarcación.

Todo ocurrió una noche cuando escuchó la bulla que la hizo despertar, por lo que al asomarse vio cómo del camarote contiguo (número 10) cayó una mujer al mar. Pese a que avisa a la tripulación, le señalan que nadie estaba alojado en ese espacio; lo peor ocurre cuando al hacer un recuento de pasajeros, no falta nadie, haciéndola dudar si fue producto de su imaginación

Debido a que ella está convencida de que todo fue real tratará de descubrir lo que sucedido, pero su vida está en peligro.

TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA MUJER DEL CAMAROTE 10”

Mira el tráiler de cerca de dos minutos de “La mujer del camarote 10” que subió Netflix. “Desde un yate de lujo, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda. Aunque nadie le crea, ella está dispuesta a arriesgar su vida para llegar a la verdad”, se lee en la breve sinopsis de la película.

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA

La película “La mujer del camarote 10” se estrena el 10 de octubre de 2025 por Netflix; por tanto, para disfrutar de esta producción debes contar con una suscripción activa a esta plataforma de streaming.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “LA MUJER DEL CAMAROTE 10”?

El protagónico recae en Keira Knightley, quien estará acompañada de Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw y David Ajala en papeles clave.

Cabe mencionar que esta producción está dirigida por Simon Stone, quien crea el ambiente lleno de misterio.

“LA MUJER DEL CAMAROTE 10” ES LA ADAPTACIÓN DE UNA NOVELA

La película “La mujer del camarote 10” es la adaptación de la exitosa novela homónima de Ruth Ware, quien la publicó en 2016.

Destaca por ser ágil y generar tensión mientras se leen sus páginas, por lo que atrapa al lector desde el primer momento, pues hace que se cuestione la realidad e incluso la mente, ya que se trata de thriller psicológico.

