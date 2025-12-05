En la película “La Navidad en sus manos 2” (en inglés: “The Night My Dad Saved Christmas 2”), la magia navideña vuelve a estar en peligro. Y es que, tras el éxito de la primera entrega del 2023, Netflix ha estrenado esta secuela que trae consigo más caos, risas y espíritu festivo. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, te invito a revisar su guía del elenco. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que la película española se centra en Papá Noel, quien ha caído en las garras de una empresa de juguetes desalmada.

Entonces, Salva—un exladrón que ahora intenta ser un buen padre—y su hijo adolescente solo tienen una noche para armar un plan, enfrentarse a los villanos de la historia y tratar de revivir la magia de las fiestas de fin de año. ¿Lo lograrán?

Antes de continuar, mira el tráiler de “La Navidad en sus manos 2“:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2”?

1. Santiago Segura como Papá Noel

Para saber quién es quién en la película de Netflix, empiezo la lista con uno de los protagonistas: Papá Noel. Él es un Santa en apuros, dado que ha sido capturado por la empresa Planet Toys para sabotear la Navidad.

El actor que lo interpreta es Santiago Segura, el multifacético creador de sagas como “Torrente” y “Padre no hay más que uno”.

Santiago Segura como Papá Noel en una escena de la película "La Navidad en sus manos 2" (Foto: Netflix)

2. Ernesto Sevilla como Salva

Salva, por su parte, debe seguir intentando ser un buen papá mientras lidera el plan de rescate más importante de la historia: liberar a Papá Noel.​

El artista que asume este rol es Ernesto Sevilla, comediante a quien también hemos visto en “Muchachada Nui“, ”La hora chanante” y “Lo dejo cuando quiera“.

Ernesto Sevilla como Salva en una escena de la película "La Navidad en sus manos 2" (Foto: Netflix)

3. Unax Hayden como Lucas

Lucas ya no es el niño inocente de la primera película. Y es que ahora es un compañero activo de su padre en la misión de salvar las fiestas.

El papel está a cargo de Unax Hayden, joven intérprete recordado por su trabajo en “20.000 especies de abejas“, ”La vida padre” y “Memento Mori“.

Unax Hayden como Lucas en una escena de la película "La Navidad en sus manos 2" (Foto: Netflix)

4. Pablo Chiapella como Rafita

Rafita es el amigo leal y algo torpe de Salva... siempre listo para sumarse a cualquier plan descabellado.​

Él está interpretado por Pablo Chiapella, también integrante de los elencos de “La que se avecina“, ”Llenos de gracia” y “De perdidos a Río“.

Pablo Chiapella como Rafita en una escena de la película "La Navidad en sus manos 2" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “La Navidad en sus manos 2“:

5. Emilio Gavira como Rami , el capataz de confianza de Papá Noel

, el capataz de confianza de Papá Noel 6. Joaquín Reyes como Sebastián

como Sebastián 7. Josema Yuste como Don Anselmo

como Don Anselmo 8. María Botto como Candela / Pilar

como Candela / Pilar 9. Irene Gallego como Mía

como Mía 10. Meri Anglés como una elfa

como una elfa 11. Samuel Buitrago como un elfo

como un elfo 12. Sofía Bustinza como una elfa

como una elfa 13. Nuca López como una elfa

como una elfa 14. Noah Casas como Candela de niña

como Candela de niña 15. Eneko Otero

16. Ruth Armas

