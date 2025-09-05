Netflix amplía su catálogo de anime con una simpática propuesta: “La nobleza de las flores” (en inglés: “The Fragrant Flower Blooms With Dignity”), la adaptación del manga homónimo de Saka Mikami que ya conquistó a los espectadores japoneses desde el pasado 6 de julio del 2025. Pero, ¿sabes cuándo llega cada capítulo de la producción a la plataforma de streaming de la “N” roja? Pues, en esta nota, te traigo su guía de episodios.

Vale precisar que la serie se centra en Rintaro Tsumugi, un estudiante de una escuela para “problemáticos”, y en Kaoruko Waguri, una dulce estudiante de un prestigioso instituto femenino.

Así, a pesar de pertenecer a escuelas rivales separadas por prejuicios sociales, ambos desarrollan una amistad que desafía las barreras impuestas por sus diferentes mundos.

GUÍA DE EPISODIOS DE “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”

El anime de Netflix se compone de 13 episodios en total y, de acuerdo con reportes de medios como RadioTimes, se espera la llegada de cada nuevo capítulo semanalmente (tal como en su emisión japonesa).

Debajo de estas líneas, repasa la probable programación de su lanzamiento en Netflix:

Episodio 1: “Rintaro y Kaoruko” - domingo 7 de septiembre del 2025

“Rintaro y Kaoruko” - domingo 7 de septiembre del 2025 Episodio 2: “Chidori y Kikyo” - domingo 14 de septiembre del 2025

“Chidori y Kikyo” - domingo 14 de septiembre del 2025 Episodio 3: “Un alma bondadosa” - domingo 21 de septiembre del 2025

“Un alma bondadosa” - domingo 21 de septiembre del 2025 Episodio 4: “Calidez del corazón” - domingo 28 de septiembre del 2025

“Calidez del corazón” - domingo 28 de septiembre del 2025 Episodio 5: “Premonición de un nuevo comienzo” - domingo 5 de octubre del 2025

“Premonición de un nuevo comienzo” - domingo 5 de octubre del 2025 Episodio 6: “Te odio, te amo” - domingo 12 de octubre del 2025

“Te odio, te amo” - domingo 12 de octubre del 2025 Episodio 7: “El chico más genial del mundo” - domingo 19 de octubre del 2025

“El chico más genial del mundo” - domingo 19 de octubre del 2025 Episodio 8: “El significado de estos sentimientos” - domingo 26 de octubre del 2025

“El significado de estos sentimientos” - domingo 26 de octubre del 2025 Episodio 9: “Pelo rubio y orejas perforadas” - domingo 2 de noviembre del 2025

“Pelo rubio y orejas perforadas” - domingo 2 de noviembre del 2025 Episodio 10: "Tormenta azul" - domingo 9 de noviembre del 2025

"Tormenta azul" - domingo 9 de noviembre del 2025 Episodio 11: domingo 16 de noviembre del 2025

domingo 16 de noviembre del 2025 Episodio 12: domingo 23 de noviembre del 2025

domingo 23 de noviembre del 2025 Episodio 13: domingo 30 de noviembre del 2025

Además, como es usual con las producciones de Japón, los capítulos llegarían a la plataforma desde las primeras horas de su día de lanzamiento.

¿CÓMO VER “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”?

“La nobleza de las flores” forma parte del catálogo de Netflix. Por lo tanto, para disfrutar de sus episodios desde el 7 de septiembre, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

