Si te encantan esos animes que combinan romance adolescente con un toque de drama y comedia, entonces “La nobleza de las flores” es una serie que no te puedes perder. Disponible en Netflix, esta producción japonesa tiene todo lo que amamos del género: personajes entrañables, conflictos sociales, tensión romántica y una estética visual de lujo. Pero más allá de su apariencia delicada, esta historia toca fibras muy reales sobre prejuicios y aceptación.

Conocido también por su título original “Kaoru Hana wa Rin to Saku” y su versión en inglés “The Fragrant Flower Blooms with Dignity”, este anime adapta el exitoso manga de Saka Mikami, y lo hace con el sello de calidad del estudio CloverWorks, responsable de otras joyas como “Spy x Family” y “The Promised Neverland”. La dirección corre por cuenta de Miyuki Kuroki y Satoshi Yamaguchi, con guion de Rino Yamazaki.

La historia gira en torno a dos mundos opuestos: el Instituto Chidori, una escuela pública masculina con reputación de albergar a chicos problemáticos, y la Academia Kikyo, un centro privado de élite para chicas de familias acomodadas. En medio de esta brecha social, nace un vínculo inesperado entre Rintarō Tsumugi, un joven con pinta de rudo pero corazón tierno, y Kaoruko Waguri, una chica dulce y elegante que no encaja del todo con los prejuicios de su entorno.

Lo que empieza como una relación casual entre cliente y trabajador de una pastelería, se convierte en una historia de amor que desafía las reglas no escritas entre ambos mundos. Y si te enganchaste desde el primer capítulo, seguro te estarás preguntando quién es quién en esta historia. Por eso, te traigo esta lista completa de personajes de “La nobleza de las flores”, con sus detalles más relevantes.

PERSONAJES DEL ANIME “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”

Personajes principales

Rintarō Tsumugi

Es imposible no empezar por Rintarō, el corazón de la historia. Estudiante de segundo año en el Instituto Chidori, su aspecto imponente y su mirada intimidante suelen generar miedo a primera vista. Pero basta una conversación para darte cuenta de que es uno de los personajes más nobles y sensibles del anime.

Trabaja en la pastelería familiar, donde conoce a Kaoruko. Aunque al principio duda de si es “suficiente” para estar con una chica de Kikyo, termina por confesarse con ella. Y sí, ella acepta. Lo hermoso de su evolución es cómo va ganando confianza y aprendiendo a expresarse sin temor a ser juzgado.

Rintaro es un chico con un rostro intimidante pero un corazón amable. Él es el protagonista masculino del anime "La nobleza de las flores" de Netflix (Foto: CloverWorks)

Kaoruko Waguri

Kaoruko es de esas chicas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero que esconden mucho más que una sonrisa bonita. Estudiante de Kikyo, es refinada, elegante y siempre amable. Pero lo que más me gustó de ella es su humildad y su forma de ver más allá de las apariencias.

Al principio, solo iba a la pastelería por los dulces, pero luego era evidente que quería ver a Rintarō. Ella también tiene inseguridades, pero gracias a su sinceridad y determinación, logra romper barreras tanto en su entorno como en su propio corazón. Su relación con Rintarō no solo es romántica, sino también un ejemplo de cómo el amor puede transformar realidades.

En "La nobleza de las flores", Kaoruko es alumna de Kikyo, instituto donde las familias ricas y de alta sociedad envían a sus preciadas hijas (Foto: CloverWorks)

Amigos de Rintarō

Sake Natsusawa

Saku es probablemente el más reservado del grupo. A pesar de estudiar en Chidori, es excelente en lo académico, lo que llama la atención de las chicas de Kikyo. Entró a la escuela con la intención de abrirse emocionalmente, y poco a poco, gracias al apoyo de sus amigos, especialmente Subaru, lo va logrando.

Shouhei Usami

Si hay alguien que trae alegría al grupo, es Shouhei. Siempre sonriente, optimista y con buena vibra. Es ese amigo que nunca falta cuando las cosas se ponen difíciles. Aunque parece despreocupado, su lealtad y valentía lo hacen una pieza clave en el círculo de Rintarō.

Ayato Yorita

El más misterioso del grupo. Ayato es callado y sereno, pero muy atento. Tiene un costado oscuro que solo aparece cuando alguien amenaza a sus amigos. Su fuerza y actitud protectora lo hacen bastante intimidante cuando se enoja, pero en el fondo, es puro corazón.

Amigas de Kaoruko

Subaru Hoshina

Subaru es más que la mejor amiga de Kaoruko: es su escudo. Alta, de cabello largo y plateado, tiene una presencia fuerte. Al principio desconfía totalmente de Rintarō, pero a medida que lo conoce, cambia su percepción y termina aceptándolo. Tiene una dinámica muy especial con Saku, casi como si se entendieran con solo mirarse.

Ayumi Sawatari

Ayumi es la más insegura del grupo. Siente que no encaja del todo en Kikyo, ni por sus notas ni por su personalidad. Al principio envidiaba a Kaoruko, pero al ver su esfuerzo y humildad, se convirtió en una de sus amigas más cercanas. Fue también una de las más resistentes a relacionarse con los chicos de Chidori, hasta que comprendió que los prejuicios solo limitan las posibilidades.

Madoka Yuzuhara

Si Shouhei es el alma del grupo masculino, Madoka lo es del femenino. Es divertida, extrovertida y siempre está dando consejos. Curiosamente, ella nunca tuvo problemas con los chicos de Chidori, y hasta mostraba una especie de fascinación por lo “distinto” que eran. Su energía es contagiosa y necesaria en una historia con tantos matices emocionales.

