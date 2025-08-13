Cuando finalmente está a punto de conseguir la casa que simboliza el futuro de su familia, su madre comete un grave error, así que Lynette (Vanessa Kirby) se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 000 dólares en “La noche siempre llega” (“Night Always Comes” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Benjamin Caron a partir de un guion de Sarah Conradt. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El nuevo drama criminal y de suspenso se basa en la exitosa novela de Willy Vlautin. “El núcleo emocional [del libro] fue mi brújula”, dijo Caron a Tudum. “Pero el cine tiene una mayor sensación de inmediatez y propulsión, donde el público siente cada golpe, cada traición y cada esperanza. La adaptación se convirtió aún más en un thriller centrado en los personajes, con Lynette en el centro de cada fotograma. También abrí el libro al convertir a la propia Portland en un personaje de la película: el contraste entre los edificios embargados de la ciudad y los barrios gentrificados refleja la crisis personal de Lynette”.

Además de Vanessa Kirby, “La noche siempre llega” cuenta con un elenco conformado por Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly, Eli Roth Jennifer Lanier, Jason Rouse, Christian Blair, Erin Way, J. Claude Deering y Smack Louis. Entonces, ¿quién es quién en la película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”

1. Vanessa Kirby como Lynette

Vanessa Kirby, que en los últimos años apareció en películas como “Mission: Impossible – Fallout” (2018), “Hobbs & Shaw” (2019), “Napoleon” (2023) y “The Fantastic Four: First Steps” (2025), da vida a Lynette, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo para conseguir la casa que simboliza el futuro de su familia.

“Lynette está impulsada por una necesidad desesperada de seguridad, tanto por la idea de un hogar como, supongo, por la realidad de este”, señaló Caron. “Sin embargo, la atormenta el miedo a no merecerlo. Su viaje es un estudio de propulsión. Cada decisión, por imprudente que sea, es un intento de superar su pasado y forjar un futuro”.

Respecto al papel de Kirbyen la película en la que también se desempeña como productora, el director señaló: “Vanessa aporta una energía maravillosamente salvaje a Lynette, haciendo que el personaje sea impredecible y profundamente humano. Juntos, trabajamos en la creación de un personaje que no solo reacciona al mundo, sino que intenta desesperadamente tomar las riendas de su futuro, incluso al borde de la autodestrucción”.

Vanessa Kirby asume el papel de Lynette, una mujer dispuesta a todo por su familia en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

2. Jennifer Jason Leigh como Doreen

Jennifer Jason Leigh, recordada por sus roles en “Last Exit to Brooklyn” (1989), “Miami Blues” (1990), “Backdraft” (1991), “Single White Female” (1992), “The Hudsucker Proxy” (1994) y “Mrs. Parker and the Vicious Circle” (1994), interpreta a Doreen, la madre de Lynette.

Jennifer Jason Leigh interpreta a Doreen, la madre de Lynette, en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

3. Zack Gottsagen como Kenny

Zack Gottsagen, que anteriormente participó en la película “The Peanut Butter Falcon”, asume el papel de Kenny en “Night Always Comes”. Se trata del hermano mayor de Lynette y por el que la protagonista está dispuesta a todo.

Zack Gottsagen interpreta a Kenny y Vanessa Kirby interpreta a Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

4. Stephan James como Cody

Stephan James, que fue parte de películas como “Home Again”, “Perfect Sisters”, “Lost After Dark”, “Across the Line”, “Race”, “If Beale Street Could Talk”, “21 Bridges”, “Delia’s Gone”, “Babes” y “The Piano Lesson”, da vida a Cody.

Stephan James asume el rol de Cody en el thriller de acción "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

5. Randall Park como Scott

Randall Park, conocido por sus papeles como el agente Jimmy Woo en el Universo Cinematográfico de Marvel, el agente especial del FBI Edwin Park en la serie “The Residence”, Louis Huang en la comedia “Fresh Off the Boat”, asume el rol de Scott.

Randall Park da vida a Scott y Vanessa Kirby da vida a Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La noche siempre llega”:

Julia Fox como Gloria

Michael Kelly

Eli Roth

Jennifer Lanier como Shirley

Jason Rouse como Elvis

Christian Blair

Erin Way

J. Claude Deering como David

Smack Louis como Mike

Jami Yaeger

Amanda Sloane como Ritz Bartender

Robert Alan Barnett

Sean Martini como Drew

Sheryl Lewis

Rachel Pate como Mona

¿DE QUÉ TRATA “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Night Always Comes’ sigue a Lynette, una mujer que lo arriesga todo para asegurar la casa que representa el futuro de su familia. En una peligrosa odisea de una sola noche, Lynette se ve obligada a confrontar su oscuro pasado para finalmente liberarse.”

¿CÓMO VER “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega” se estrenará el viernes 15 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

