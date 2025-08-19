La nueva película de Netflix “La noche siempre llega” ha cautivado por su intensidad y realismo, en gran parte gracias a sus poderosas ubicaciones. El trabajo de rodaje llevó a los creadores a distintos rincones de la ciudad y alrededores, logrando una atmósfera vibrante y auténtica en cada escena.

Protagonizada por Vanessa Kirby y estrenada el 15 de agosto de 2025, “La noche siempre llega” narra la historia de Lynette (Vanessa Kirby), quien solo tiene doce horas para reunir $25,000 y así salvar su hogar y su hermano Kenny (interpretado por Zack Gottsagen), en medio de tensiones familiares y amenazas inesperadas.

¿DÓNDE SE FILMÓ “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

La película, dirigida por Benjamin Caron y adaptada de la novela homónima de Willy Vlautin, se rodó casi en su totalidad en el estado de Oregón , con especial foco en Portland y la ciudad cercana de Gresham .

Portland, Oregón:

Portland ofrece un aspecto arenoso a la película y está rodeado de bosques, ríos y montañas, generando contrastantes y un aire áspero, ideal para la trama nocturna. Varios de sus puentes emblemáticos aparecen en la película, acompañados de escenas rodadas en bares y restaurantes verdaderos que los habitantes de Portland reconocen fácilmente. Entre ellos se destacan: Belmont Inn: Es el bar donde trabaja el personaje de Lynette. Stan’s Food & Deli, Really Good Stuff y My Father’s Place: Sitios auténticos donde la protagonista recorre parte de su odisea.

Gresham, Oregón:

En las afueras de Portland, el Mt. Hood Community College es otra ubicación central, ya que en la historia es el instituto al que asistían Lynette y su hermano Kenny. El rodaje transcurrió entre el 14 de mayo y el 2 de julio de 2024, logrando capturar tanto la crudeza urbana como la calidez (y peligros) de la noche en el noroeste estadounidense.

¿Por qué Portland fue la elección ideal?

La elección de Portland responde tanto a la ambientación del libro original como a la necesidad de un escenario realista y visualmente potente. Sus puentes, calles empapadas y locales nocturnos agregan autenticidad y ayudan a que el público se sumerja en la tensión y el drama de la trama.

Localizaciones aportan realismo y contexto al viaje de la protagonista (Foto:Netflix).

¿CÓMO VER “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega” está disponible en Netflix desde el 15 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Vanessa Kirby como Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

