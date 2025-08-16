“La noche siempre llega” (“Night Always Comes” en su idioma original), que se estrenó en Netflix el 15 de agosto de 2025, sigue a Lynette (Vanessa Kirby) mientras intenta conseguir el dinero que necesita para no perder la casa en la que vive con su madre Doreen (Jennifer Jason Leigh) y su hermano mayor Kenny (Zack Gottsagen). Solo tiene doce horas para reunir una gran suma y está dispuesta a todo para conseguirlo. Este thriller ¿se basa en una historia de la vida real?

La cinta dirigida por Benjamin Caron a partir de un guion de Sarah Conradt cuenta con un elenco conformado por Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly, Eli Roth Jennifer Lanier, Jason Rouse, Christian Blair, Erin Way, J. Claude Deering y Smack Louis.

La fotografía principal de “La noche siempre llega”, que tiene una duración de 108 minutos, comenzó en Portland, Oregón, en la primavera de 2024. Además, cuenta con Vanessa Kirby, Lauren Dark, Benjamin Caron, Jodie Caron, Gary Levinsohn, Billy Hines y Ryan Barteck como productores.

Lynette (Vanessa Kirby) debe conseguir 25 000 dólares para no perder su casa en el thriller de suspenso "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

“LA NOCHE SIEMPRE LLEGA” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “La noche siempre llega” está basada en la exitosa novela de Willy Vlautin. “El núcleo emocional [del libro] fue mi brújula”, dijo Caron a Tudum. “Pero el cine tiene una mayor sensación de inmediatez y propulsión, donde el público siente cada golpe, cada traición y cada esperanza. La adaptación se convirtió aún más en un thriller centrado en los personajes, con Lynette en el centro de cada fotograma”.

“También abrí el libro al convertir a la propia Portland en un personaje de la película: el contraste entre los edificios embargados de la ciudad y los barrios gentrificados refleja la crisis personal de Lynette”, agregó.

Aunque no se basa en una historia real específica, el escenario en el que se desarrolla toma inspiración en eventos de la realidad de Estados Unidos y otros países del mundo. El thriller criminal empieza señalando que Estados Unidos atraviesa por una crisis financiera y eso se ve reflejado en la inflación, el aumento de alquileres y la cantidad de personas que se ven obligadas a vivir en sus automóviles o en la calle.

En medio de ese contexto, la ocasionalmente imprudente Lynette intenta salvar el hogar de su familia antes de que se acabe el tiempo. No obstante, ella parece la única interesada en comprar esa propiedad, ya que su madre utilizó el dinero que les prestó el banco para adquirir un nuevo automóvil.

Por su parte, Caron contó a Tudum que, “lo que me atrajo de la película fue su exploración de la supervivencia y el sacrificio, y la idea del heroísmo silencioso”. “La noche siempre llega” “plantea la pregunta: ‘¿Quién se siente seguro y a qué precio?’”.

Zack Gottsagen (Kenny) expresa su preocupación por las decisiones de su hermana menor Lynette (Vanessa Kirby) en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega” está disponible en Netflix desde el 15 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

