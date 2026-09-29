“One Piece” entró en una pausa tras la emisión del episodio 1180 el 27 de septiembre de 2026. Esto después de que el longevo y popular anime basado en la obra de Eiichirō Oda dejó atrás su emisión continua de más de 25 años para anunciar un máximo de 26 episodios al año, con el objetivo de mejorar la calidad visual y evitar el relleno. La serie retomará el arco de Elbaph en algún momento de 2027, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta. Pero no es el único proyecto de la franquicia que está en pausa.

El manga, que relata las aventuras de Monkey D. Luffy, quien junto a su tripulación de Sombreros de Paja recorre el Grand Line en busca del legendario tesoro dejado por Gol D. Roger para convertirse en el Rey de los Piratas, también entró en pausa el 27 de septiembre tras el lanzamiento del capítulo 1194.

Por lo tanto, a continuación, te comparto más detalles del breve descanso y la fecha en la que volverá el manga de “One Piece” que ha superado las 600 millones de copias en circulación en todo el mundo y tiene un Récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de una misma obra de cómic realizada por un único autor.

El capítulo 1194 del manga de "One Piece", que se publicó el 27 de septiembre, se enfoca en el brutal enfrentamiento de Roronoa Zoro contra Saint Sommers en Elbaf (Foto: Shueisha)

LA NUEVA PAUSA DEL MANGA “ONE PIECE”: ¿CUÁNDO VOLVERÁ?

El manga “One Piece”, que destaca por su combinación de narrativa profunda, constancia y conexión emocional inigualable con sus lectores a lo largo de casi tres décadas, suele descansar una semana cada tres o cuatro capítulos publicados para cuidar la salud de Eiichirō Oda y mantener la calidad de su dibujo.

Por lo tanto, el domingo 4 de octubre de 2026 no se publicará un nuevo episodio del material original. El capítulo 1195 se lanzará recién el 11 de octubre a través de la plataforma Manga Plus. Así que, los fans tendrán que esperar una semana más para conocer los próximos acontecimientos.

Tras esa breve pausa, el manga “One Piece” retomará el ritmo habitual establecido por el autor Eiichirō Oda.

El manga de "One Piece" se tomará un descanso de una semana y regresará el 11 de octubre con un capítulo clave para la recta final de la historia (Foto: Shueisha)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1194 DE “ONE PIECE”?

(Cuidado, alerta de spoiler) El capítulo 1194 del manga, titulado “Todas las cosas cambian”, muestra el brutal enfrentamiento entre Roronoa Zoro contra Saint Sommers en Elbaf. Luego de regenerarse con facilidad de los ataques de su rival, el Caballero Sagrado, señala que el espadachín todavía falla al intentar controlar de forma estable su Haki del Conquistador.

En tanto, Zoro medita sobre las palabras de Dracule Mihawk y de Luffy, y finalmente comprende que el Haki del Conquistador no es una técnica común que se entrena mecánicamente, sino una proyección directa de la propia voluntad. Tras eso, logra cortar el brazo derecho de Sommers. Esta vez, esa extremidad no se regenera.

El episodio 1194 termina con Sommers aterrorizado y con Zoro listo para continuar con la batalla. ¿Qué sucederá en el capítulo 1195 del manga “One Piece”?

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