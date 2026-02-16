“La octava familia” (en su idioma original: “Sekizinci Aile” y en inglés: “The Eighth Family”) es la serie turca que llega a Disney+ y Hulu con 8 episodios centrados en una familia poderosa: los Basmacıgil, quienes saltan de la industria textil a la élite económica mundial. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres saber quiénes son los actores y qué personajes interpretan en la ficción. Por eso, en las siguientes líneas, te traigo la guía del elenco con los nombres clave que debes conocer antes de maratonear la ficción.

Vale precisar que el show televisivo se estrena el miércoles 18 de febrero del 2026 y, a lo largo de sus capítulos, explora géneros como el drama y la comedia.

De esta manera, podemos conocer cómo la nueva posición de poder de los Basmacıgil los obliga a lidiar con rivalidades, secretos y decisiones que comprometen tanto la empresa como los lazos familiares.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La octava familia”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA OCTAVA FAMILIA”?

1. Haluk Bilginer como Erol Basmacıgil

Para saber quién es quién en la serie de Disney+ y Hulu, empiezo la lista con el protagonista: Erol Basmacıgil, el patriarca del clan.

Él dirige todas las operaciones de la empresa familiar, le da la misma importancia a cada uno de sus 6 hijos y se presenta como un líder inteligente.

El actor que lo interpreta es Haluk Bilginer, reconocido por su trabajo previo en producciones como "Sueño de invierno“, ”Maria" y "The Ottoman Lieutenant“.

Haluk Bilginer como Erol Basmacıgil en el póster individual del personaje de la serie turca "La octava familia" (Foto: 25 Film / Disney+)

2. Hazal Kaya como Melike Basmacıgil

Melike Basmacıgil, por su parte, es la única mujer de los hermanos Basmacıgil y la mano derecha de su padre.

Ella fue formada en las mejores universidades del extranjero y, después de Erol, es la persona con más poder de decisión en la compañía.

La artista que le da vida al personaje es Hazal Kaya, famosa por series turcas como “Adını Feriha Koydum” y “Aşk-ı Memnu”, así como por el drama juvenil “Our Story” (“Bizim Hikaye”).

Hazal Kaya como Melike Basmacıgil en el póster individual del personaje de la serie turca "La octava familia" (Foto: 25 Film / Disney+)

3. Serkan Keskin como Ömer Basmacıgil

Ömer es el miembro más irascible de la familia y, a diferencia de otros miembros del clan, es un tipo que piensa de forma muy lineal. Además, se caracteriza por ser un coleccionista empedernido de autos clásicos.

El intérprete que asume este rol es Serkan Keskin, también integrante de los elencos de "El peral silvestre“, ”Kosmos" y "Otoño“.

Serkan Keskin como Ömer Basmacıgil en el póster individual del personaje de la serie turca "La octava familia" (Foto: 25 Film / Disney+)

4. Mehmet Özgür como Orhan Basmacıgil

Orhan es el hijo mayor de la familia. Él tiene un tumor en un lóbulo del cerebro, por lo que dice exactamente lo que se le pasa por la cabeza. Es decir, es 100% sincero.

El actor que se pone en la piel del personaje es Mehmet Özgür. En su filmografía, destacan los títulos: "Frenzy“, ”Beyond the Hill" y "Platónico“.

Mehmet Özgür como Orhan Basmacıgil en el póster individual del personaje de la serie turca "La octava familia" (Foto: 25 Film / Disney+)

Otros actores y personajes de “La octava familia”:

5. Erdem Şenocak como Hasan Basmacıgil , el otro hijo bien formado en el extranjero, después de Melike. Él se dedica al boxeo de forma amateur, pero tampoco lo hace especialmente bien.

, el otro hijo bien formado en el extranjero, después de Melike. Él se dedica al boxeo de forma amateur, pero tampoco lo hace especialmente bien. 6. Cihan Talay como Eren Basmacıgil , el hijo menor de la familia, responsable de todos los negocios ilegales. En cada país al que va, termina siendo deportado, y casi nunca está sobrio.

, el hijo menor de la familia, responsable de todos los negocios ilegales. En cada país al que va, termina siendo deportado, y casi nunca está sobrio. 7. Alper Baytekin como Leon Basmacıgil , el miembro menos visible de la familia. Él padece ELA y vive conectado a máquinas, pero es un experto en informática y se encarga de todas las tareas digitales del clan.

, el miembro menos visible de la familia. Él padece ELA y vive conectado a máquinas, pero es un experto en informática y se encarga de todas las tareas digitales del clan. 8. Çağlar Çorumlu como Akif , el chofer de la familia que lleva años con ellos.

, el chofer de la familia que lleva años con ellos. 9. Melisa Döngel como Dilan , la joven pareja de Erol.

, la joven pareja de Erol. 10. Ali Atay como Murat Sırdaş , el periodista y presentador que hace un programa sobre la familia, decidido a revelar al público la verdadera cara de los Basmacıgil.

, el periodista y presentador que hace un programa sobre la familia, decidido a revelar al público la verdadera cara de los Basmacıgil. 11. Ercan Kesal como Nazif

como Nazif 12. Can Varlı como Nevzat

