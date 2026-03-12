La adaptación mexicana de “The Office”, titulada “La oficina”, aterriza en Amazon Prime Video—este viernes 13 de marzo del 2026—con una trama que promete llevar el humor “godín” al extremo. Así, ¿te gustaría conocer a cada uno de los intérpretes elegidos para darle vida a la nueva versión de los protagonistas de la icónica comedia creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a la siguiente guía del elenco. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

Vale precisar que la producción se centra en el jefe regional de Jabones Olimpo Aguascalientes, un hombre que es una auténtica pesadilla para sus empleados.

Ellos son un grupo de oficinistas pintorescos que tienen que sobrevivir a los desplantes políticamente incorrectos y las técnicas organizacionales autodestructivas del sujeto para llegar ilesos al final del día.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La oficina”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA OFICINA”?

1. Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con el protagonista: Jerónimo Ponce III.

Él es el gerente regional de Jabones Olimpo y el equivalente directo del clásico jefe que quiere agradar a todos y casi siempre fracasa en el intento.

Tal como te puedes imaginar, su figura se inspira en Michael Scott y David Brent, pero aterrizada en el contexto mexicano.

El actor que lo interpreta es Fernando Bonilla, reconocido por su trabajo previo en producciones como “Perdidos en la noche“, ”Historia de un crimen: La búsqueda” y “El norte sobre el vacío“.

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III en una imagen promocional de la serie mexicana "La oficina" (Foto: Amazon MGM Studios / Maquina Vega)

2. Fabrizio Santini como Memo Guerrero

Memo Guerrero es un ejecutivo guapo, sarcástico y medio harto de la vida de oficina, que funciona como el Jim Halpert de esta versión.

El artista que asume este rol es Fabrizio Santini, también integrante de los elencos de “Cómo sobrevivir soltero“, ”Fondeados” y “Maquíllame otra vez“.

Fabrizio Santini como Memo Guerrero en una imagen promocional de la serie mexicana "La oficina" (Foto: Amazon MGM Studios / Maquina Vega)

3. Alejandra Ley como Abi Delgado

Abi Delgado, por su parte, es la jefa de ventas y encargada de la “tiendita” interna de la oficina.

La actriz que le da vida al personaje es Alejandra Ley, famosa por su participación en “Cuatro lunas“, ”Todo va a estar bien” y “Locas por el cambio“, entre otros proyectos.

Alejandra Ley como Abi Delgado en una escena de la serie mexicana "La oficina" (Foto: Amazon MGM Studios / Maquina Vega)

4. ​Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio

Aniv Rubio es el “lamebotas” estratégico y obsesivo de unos 50 años, creado como un claro equivalente de Dwight Schrute.

El papel está a cargo de Edgar Villa “Villita”, quien viene del mundo del stand-up y la comedia en vivo, donde ha construido un estilo basado en la observación del día a día.

Edgar Villa ‘Villita’ como Aniv Rubio en una imagen promocional de la serie mexicana "La oficina" (Foto: Amazon MGM Studios / Maquina Vega)

Otros actores y personajes de “La oficina”:

5. Elena del Río como Sofi Campos , recepcionista paciente y sarcástica que observa el desastre mientras sueña con otra vida. Es decir, una especie de Pam mexicana.

, recepcionista paciente y sarcástica que observa el desastre mientras sueña con otra vida. Es decir, una especie de mexicana. 6. Alexa Zuart como Mine Romero , especialista en comunicación y marketing.

, especialista en comunicación y marketing. 7. Erika de la Rosa como Juana Alpízar

como Juana Alpízar 8. Arelí González como Ángeles Leyva

como Ángeles Leyva 9. Juan Carlos Medellín como Lucio Galván

como Lucio Galván 10. Armando Espita como Qwerty

como Qwerty 11. Paola Flores como Betty Benítez

como Betty Benítez 12. Guillermo Quintanilla como Don Abel

como Don Abel 13. Quetzalli Cortés como Mondra

como Mondra 14. Arturo Vinales como Cañedo

como Cañedo 15. Gustavo Hernández De Anda como Rubén

como Rubén 16. Humberto Zurita

17. Agustín Ocegueda

18. Facla Flores

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí