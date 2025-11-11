Un drama cargado de política y protestas, pero también de baile y canto, así es la película musical chilena “La ola”, que nos presenta a una estudiante de música que se involucra en un movimiento feminista en su universidad, donde estallaron denuncias de acoso y abuso sexual. Pronto, ella se convierte en una figura central del movimiento. Debido al impacto de la trama, Mag El Comercio te da a conocer quiénes forman parte del reparto.

La cinta se inspiró en las manifestaciones feministas de 2018 en Chile de 2018, también conocidas como “ola feminista chilena”. Se estrenó en mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, donde fue nominada al premio Queer Palm. Posteriormente, en agosto, llegó a los cines del país sureño y ahora estará disponible en Netflix desde el 13 de noviembre.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA PELÍCULA CHILENA “LA OLA”?

A continuación, los actores y personajes de esta producción chilena que cuenta con música original de Matthew Herbert y coreografías de Ryan Heffington.

DANIELA LÓPEZ COMO JULIA

En "La ola", Daniela López es Julia, la figura central del movimiento feminista en su universidad (Foto: Fabula / Fremantle Media North America / Participant Media)

Daniela López interpreta a Julia, una estudiante de segundo año de Música que tiene bajos recursos y que fue becada en la facultad de Artes. Cuando la universidad estalla en denuncias de acoso y abuso sexual, se une a las tomas y marchas para exigir justicia, y se convierte en figura central.

Datos de la actriz

Nombre completo: Daniela López

Daniela López Lugar de nacimiento: Santiago, Chile

Santiago, Chile Año de nacimiento: 2022

2022 Conocida por: “Un día esperado” (2024) y “La ola” (2025)

“Un día esperado” (2024) y “La ola” (2025) ¿Qué es? Actriz y creadora escénica

Actriz y creadora escénica Instagram: @danielalopezq_

LOLA BRAVO COMO RAFA

En "La ola", Lola Bravo es Rafa, la fiel amiga de Julia (Foto: Fabula / Fremantle Media North America / Participant Media)

Lola Bravo interpreta a Rafa, la mejor amiga y confidente de Julia, a quien apoyará en la protesta. Es una joven que sabe cuándo mantener la calma y cuándo levantar su voz.

Nombre completo: Lola Bravo

Lola Bravo Lugar de nacimiento: Chimbarongo, Chile

Chimbarongo, Chile Año de nacimiento: 1995

1995 Conocida por: “La ola” (2025)

“La ola” (2025) ¿Qué es? Actriz, bailarina y docente

Actriz, bailarina y docente Instagram: @lolabravo._

PAULINA CORTÉS COMO TAMARA

En "La ola", Paulina Cortés es Tamara (Foto: Fabula / Fremantle Media North America / Participant Media)

Paulina Cortés interpreta a Tamara, una líder innata que tiene capacidad de mover masas; por tanto, hará que las protestas pasen a otro nivel.

Nombre completo: Paulina Cortés

Paulina Cortés Lugar de nacimiento: Iquique, Chile

Iquique, Chile Año de nacimiento: 1997

1997 Conocida por: “La ola” (2025)

“La ola” (2025) ¿Qué es? Actriz, directora y cantautora

Actriz, directora y cantautora Instagram: @paulinacortesn

AVRIL AURORA COMO LUNA

En "La ola", Avril Aurora es Luna (Foto: Fabula / Fremantle Media North America / Participant Media)

Avril Aurora interpreta a Luna, una joven fuerte y leal. Lucha por la justicia y cree plenamente en el poder de la unión entre compañeras.

Nombre completo: Avril Aurora

Avril Aurora Lugar de nacimiento: Santiago, Chile

Santiago, Chile Año de nacimiento: 2000

2000 Conocida por: “Baby Bandito” (2024) y “La ola” (2025)

“Baby Bandito” (2024) y “La ola” (2025) ¿Qué es? Actriz, escritora y docente

Actriz, escritora y docente Instagram: @avrilaurora_conmiel

COMPLETAN EL ELENCO

Claudia Cabezas como madre de Julia

Néstor Cantillana como Pedro

Elvira López como la abogada

Amalia Kassai como Paz

Luis Dubó como don Cantarino

Susana Hidalgo como Piedad

Lucas Saéz Collins como Max

Mariana Loyola como la madre de Max

Álvaro Espinoza como el padre de Max

