Un drama cargado de política y protestas, pero también de baile y canto, así es la película musical chilena “La ola”, que nos presenta a una estudiante de música que se involucra en un movimiento feminista en su universidad, donde estallaron denuncias de acoso y abuso sexual. Pronto, ella se convierte en una figura central del movimiento. Debido al impacto de la trama, Mag El Comercio te da a conocer quiénes forman parte del reparto.
La cinta se inspiró en las manifestaciones feministas de 2018 en Chile de 2018, también conocidas como “ola feminista chilena”. Se estrenó en mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, donde fue nominada al premio Queer Palm. Posteriormente, en agosto, llegó a los cines del país sureño y ahora estará disponible en Netflix desde el 13 de noviembre.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA PELÍCULA CHILENA “LA OLA”?
A continuación, los actores y personajes de esta producción chilena que cuenta con música original de Matthew Herbert y coreografías de Ryan Heffington.
DANIELA LÓPEZ COMO JULIA
Daniela López interpreta a Julia, una estudiante de segundo año de Música que tiene bajos recursos y que fue becada en la facultad de Artes. Cuando la universidad estalla en denuncias de acoso y abuso sexual, se une a las tomas y marchas para exigir justicia, y se convierte en figura central.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Daniela López
- Lugar de nacimiento: Santiago, Chile
- Año de nacimiento: 2022
- Conocida por: “Un día esperado” (2024) y “La ola” (2025)
- ¿Qué es? Actriz y creadora escénica
- Instagram: @danielalopezq_
LOLA BRAVO COMO RAFA
Lola Bravo interpreta a Rafa, la mejor amiga y confidente de Julia, a quien apoyará en la protesta. Es una joven que sabe cuándo mantener la calma y cuándo levantar su voz.
- Nombre completo: Lola Bravo
- Lugar de nacimiento: Chimbarongo, Chile
- Año de nacimiento: 1995
- Conocida por: “La ola” (2025)
- ¿Qué es? Actriz, bailarina y docente
- Instagram: @lolabravo._
PAULINA CORTÉS COMO TAMARA
Paulina Cortés interpreta a Tamara, una líder innata que tiene capacidad de mover masas; por tanto, hará que las protestas pasen a otro nivel.
- Nombre completo: Paulina Cortés
- Lugar de nacimiento: Iquique, Chile
- Año de nacimiento: 1997
- Conocida por: “La ola” (2025)
- ¿Qué es? Actriz, directora y cantautora
- Instagram: @paulinacortesn
AVRIL AURORA COMO LUNA
Avril Aurora interpreta a Luna, una joven fuerte y leal. Lucha por la justicia y cree plenamente en el poder de la unión entre compañeras.
- Nombre completo: Avril Aurora
- Lugar de nacimiento: Santiago, Chile
- Año de nacimiento: 2000
- Conocida por: “Baby Bandito” (2024) y “La ola” (2025)
- ¿Qué es? Actriz, escritora y docente
- Instagram: @avrilaurora_conmiel
COMPLETAN EL ELENCO
- Claudia Cabezas como madre de Julia
- Néstor Cantillana como Pedro
- Elvira López como la abogada
- Amalia Kassai como Paz
- Luis Dubó como don Cantarino
- Susana Hidalgo como Piedad
- Lucas Saéz Collins como Max
- Mariana Loyola como la madre de Max
- Álvaro Espinoza como el padre de Max
