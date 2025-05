Ambientada en las décadas de 1980 y 1990, “La partida de go” (“The Match” en inglés y “Seungbu” en su idioma original) es una película coreana de Netflix que está inspirada en dos jugadores notables de go de la vida real. Cuando un campeón de go descubre a un joven talentoso pero inexperto decide acogerlo bajo su protección para convertirlo en jugador profesional, sin imaginar que se convertirá en su principal rival. ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La fotografía principal del drama deportivo, dirigido y escrito por Kim Hyung-joo y producido por Kim Tae-won, comenzó el 17 de diciembre de 2020. El rodaje tuvo lugar en Yeongnam, provincia de Gyeongsang y Gangwon-do, y finalizó en julio de 2021.

“La partida de go”, que tiene una duración de 115 minutos, cuenta con un reparto conformado por Lee Byung-hun, Yoo Ah-in, Kim Kang-hoon, Ko Chang-seok, Hyun Bong-sik, Moon Jeong-hee, Jo Woo-jin, Jeon Moo-song y Jeong Suk-yong.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PARTIDA DE GO”

1. Lee Byung-hun como Cho Hun-hyun

Lee Byung-hun, que fue parte de “A Bittersweet Life”, “The Good, the Bad, the Weird”, “Saw the Devil”, “Masquerade”, “Mr. Sunshine”, “Inside Men”, “Ashfall”, “The Man Standing Next”, “Terminator Génesis”, “Emergency Declaration” y “El juego del calamar”, asume el rol de Cho Hun-hyun, un campeón de go que pierde su título frente a su aprendiz y debe intentar recuperarlo.

Lee Byung-hun interpreta a Cho Hun-hyun, un campeón de go, en la película coreana "La partida de go"

2. Yoo Ah-in como Lee Chang-ho

Yoo Ah-in, conocido por sus papeles principales en “Punch”, “Secret Affair”, “Veteran”, “The Throne”, “Six Flying Dragons”, “Burning”, “#Alive”, “Voice of Silence” y “Hellbound”, da vida a Lee Chang-ho, el joven aprendiz de Cho Hun-hyun que ha logrado superar a su maestro, y que en algún momento se rebeló contra sus enseñanzas.

Yoo Ah-in asume el rol de Lee Chang-ho, el aprendiz de Cho Hun-hyun, en la película surcoreana "La partida de go"

3. Kim Kang-hoon como Lee Chang-ho (niño)

Kim Kang-hoon, que apareció en series como “Orgullo y Prejuicio”, “Mentes Criminales”, “Mr. Sunshine”, “When the Camellia Blooms” y “Racket Boys”, interpreta a la versión más joven de Lee Chang-ho en “La partida de go”. Conoce a Cho Hun-hyun en una competición amateur.

Kim Kang-hoon da vida a Lee Chang-ho en su etapa infantil en la película surcoreana "La partida de go"

4. Moon Jeong-hee como Jung Mi-hwa

Moon Jeong-hee, una actriz surcoreana que ganó el premio Blue Dragon Film a la mejor actriz de reparto por su actuación en “Deranged” y el premio a la mejor actriz de reparto en los premios Buil Film Awards por su actuación en “Cart”, asume el papel de Jung Mi-hwa, la esposa de Cho Hun-yun.

Moon Jeong-hee interpreta a Jung Mi-hwa, la esposa de Cho Hun-yun, en la película surcoreana "La partida de go"

5. Ko Chang-seok como Cheon Seung-pil

Ko Chang-seok, que alcanzó la fama gracias a sus papeles en las películas como “Rough Cut”, “Secret Reunion”, “Life Is Beautiful” y “Project Wolf Hunting”, y en series como “Good Doctor”, “Today’s Webtoon”, “The Impossible Heir” y “My Dearest Nemesis”, da vida a Cheon Seung-pil.

Ko Chang-seok asume el rol de Cheon Seung-pil en la película surcoreana "La partida de go"

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Match”:

Hyun Bong-sik como Lee Yong-gak

Jo Woo-jin como Nam Ki-cheol

Jeon Moo-song como Lee Hwa-chun

Jeong Suk-yong

¿DE QUÉ TRATA “LA PARTIDA DE GO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Match”, “cuando pierde su título ante su antiguo amigo y estudiante, un legendario maestro de go decide recuperarlo en un intenso duelo de ingenio y habilidad.”

¿CÓMO VER “THE MATCH”?

“La partida de go” se estrenará el miércoles 7 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la película surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

