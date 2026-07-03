Sin duda, la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) es uno de los estrenos más esperados de 2026, pero no es la única producción que los fans del anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino esperan este año. También están pendientes de la película que contará una historia independiente y que finalmente tiene fecha de estreno, pero no todo son buenas noticias.

La tercera entrega de la emocionante historia de Maomao, una boticaria que trabaja como sirvienta en el Palacio Imperial donde empieza a resolver misterios sobre el lugar, y Jinshi, el hijo del anterior emperador y hermano menor oficial del emperador actual, tendrá 24 episodios que se dividirán en dos partes. La primera se estrenará en octubre de 2026, mientras que la segunda llegará en abril de 2027.

La nueva película anime de “The Apothecary Diaries” fue anunciada en octubre de 2025 y desde entonces ha generado expectativa debido a que se trata de un gran evento especial y aunque se trata de una historia inédita, se conectará directamente con los acontecimientos de esta nueva temporada.

Jinshi también es parte del viaje al sur lleno de misterios en la película "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort" (Foto: Tōhō Animation Studio)

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”

La película anime de “The Apothecary Diaries” se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en los cines de Japón. Precisamente, esa es la noticia no tan buena para los fans que se encuentran en otras partes del mundo. Todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países.

El título del nuevo largometraje animado aún no tiene una traducción oficial, pero podría ser algo cercano a “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort” (“El tesoro secreto de la consorte fallecida” en español).

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”?

“The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort” presenta una historia completamente original escrita por la autora de las novelas ligeras, Natsu Hyūga. Los protagonistas, Maomao y Jinshi, tendrán que abandonar el Palacio Interior para realizar un largo viaje hacia el sur, específicamente a Minanzhou, una vibrante ciudad flotante o “ciudad del agua”.

La pareja tiene la misión de devolver los restos de una consorte real, que falleció en el palacio cinco atrás, a su tierra natal. No obstante, en el camino Maomao descubre que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico y forense sumamente complejo.

Además, los protagonistas de “The Apothecary Diaries” tendrán que lidiar con bandas de ladrones marinos (bandidos del agua), la búsqueda de un legendario tesoro oculto y el misterio relacionado un joven llamado Muqing, que pertenece al clan Mi que gobierna la ciudad.

TRÁILER DE LA PELÍCULA ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”

El 2 de julio de 2024, TOHO Animation publicó el primer tráiler oficial y el póster promocional de “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort”. El avance muestra un poco de Minanzhou, la colorida y vibrante “ciudad del agua” y a Maomao emocionada por encontrar plantas y medicinas exóticas.

El tráiler también deja ver que Maomao nota algo extraño al examinar los restos de la consorte fallecida. Las escenas de barcos, cuevas oscuras y enfrentamientos con los bandidos marinos prometen una película emocionante.

REPARTO DE VOCES DE LA PELÍCULA ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”

Hasta el momento, estas son las voces confirmadas para la película “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort”:

Maomao: Interpretada por Aoi Yūki (famosa por ser Madoka en “Puella Magi Madoka Magica” y Tsuyu en “My Hero Academia”).

Jinshi: Interpretado por Takeo Ōtsuka (conocido también por Aqua en “Oshi no Ko” y Aquasteed en “Villainess Level 99”).

Muqing: Interpretado por Mariya Ise (reconocida por sus papeles como Killua en “Hunter x Hunter” e “Himeno en Chainsaw Man”).

Este es el póster oficial de la película "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort" y muestra a Maomao en el interior de una cueva (Foto: Tōhō Animation Studio)

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