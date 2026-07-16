Este 2026, el festival Japan Expo volvió a repartir sus estatuillas doradas en Francia y la lista de ganadores ya es oficial. Se trata de los Daruma Awards, uno de los reconocimientos con más peso fuera de Japón y, en esta edición, hubo de todo: desde franquicias consagradas que suman un premio más a su vitrina hasta series más recientes que llegaron para quedarse entre las favoritas del público europeo. Así, si quieres repasar el listado sin problemas, aquí te cuento quiénes se llevaron el galardón de cada categoría.

Vale precisar que los Daruma Awards se entregan como parte de la programación de la Japan Expo, la feria francesa dedicada a la cultura japonesa, y su método de votación combina las opiniones de profesionales de la industria con las del público general.

Es decir, se presenta como una premiación internacional que busca un punto medio entre ambos mundos.

¿QUÉ ANIMES Y MANGAS GANARON EN LOS JAPAN EXPO DARUMA AWARDS 2026?

Según el recuento publicado por Fandomwire, estos fueron todos los ganadores de los Japan Expo Daruma Awards 2026, los cuales se entregaron el pasado sábado 11 de julio:

1. Anime del Año: “Gachiakuta”, reconocida como la propuesta animada más destacada de la temporada.

El anime "Gachiakuta" se llevó dos galardones en los Daruma Awards de la Japan Expo 2026 (Foto: Bones Film)

2. Manga del Año: “Mujina Into the Deep”, premiada como la serie editorial más sólida del año.

El manga "Mujina into the Deep" ganó dos trofeos de los Daruma Awards 2026, entregados durante el evento Japan Expo (Foto: @mujina0310 / X)

3. Mejor Anime de Acción: “Gachiakuta”, adaptación que lleva al anime la lucha de Rudo contra las bestias de basura y el sistema que lo expulsó.

4. Mejor Manga de Acción: “Kagurabachi”, relato de venganza con espadas encantadas en manos de Chihiro, heredero de un legendario herrero.

5. Mejor Largometraje Animado: “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", película que adapta el arco de Reze y enfrenta a Denji con una misteriosa chica bomba.

6. Mejor Historia (Manga): “NIPPON SANGOKU: The Three Nations of the Crimson Sun”, saga militar ambientada en un Japón dividido en tres naciones tras una guerra civil.

7. Mejor Manga Nuevo: “Ichi the Witch”, obra de fantasía firmada por Osamu Nishi y Shiro Usazaki.

8. Mejor Ilustración (Manga): “Mujina Into the Deep”, reconocida por el arte con el que Inio Asano retrata a sus personajes y escenarios.

9. Mejor Anime de Suspenso/Thriller: “Takopi’s Original Sin”, miniserie en la que un alien intenta traer felicidad a una niña marcada por el dolor.

10. Mejor Manga de Suspenso/Thriller: “Centuria”, historia oscura sobre esclavos, violencia y la búsqueda de libertad.

11. Mejor Anime de Recuentos de la Vida: “CITY the Animation”, comedia sobre jóvenes que empiezan a lidiar con la vida adulta y el día a día en la ciudad

12. Mejor Manga de Recuentos de la Vida: “RuriDragon”, slice of life donde una adolescente descubre que es mitad dragón y aprende a vivir con esa identidad.

13. Mejor Anime Romántico: “The Fragrant Flower Blooms with Dignity”, romance entre estudiantes de academias opuestas que aborda la distancia entre clases sociales.

14. Mejor Manga Romántico: “The Fragrant Flower Blooms with Dignity”, versión en papel del mismo romance de polos opuestos.

15. Mejor Opening: “On the Way” – AiNA THE END (“Dan Da Dan” - Temporada 2), tema que abre la segunda entrega del anime.

16. Mejor Ending: “I” – BUMP OF CHICKEN (“My Hero Academia” - Temporada Final), tema con el que se cierra la última entrega de la serie.

17. Mejor Soundtrack Original: “The Apothecary Diaries” (Temporada 2), banda sonora que acompaña las investigaciones de Maomao en la corte imperial.

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