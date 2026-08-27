Tras la confirmación de que la película “Jujutsu Kaisen 0” también estará disponible en Hulu a partir de septiembre, Crunchyroll reveló que otra película de la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami llegará en formato Blu-ray en noviembre de 2026. Se trata de “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death”, que adapta el Arco del Pasado de Gojo, conocido también como el arco del Recipiente de Plasma Estelar, y que relata los años de juventud y la amistad de Satoru Gojo y Suguru Geto.

Esta película anime que se centra en la misión de escolta, el enfrentamiento contra Toji Fushiguro y la crisis ideológica de Suguru Geto se estrenó en mayo de 2025 en Japón y meses después llegó a los cines de Estados Unidos y Latinoamérica. Además, está disponible en Crunchyroll desde junio de 2026.

Pero “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death” no es la única producción anime que Crunchyroll lanzará en formato doméstico en noviembre. El Blu-Ray de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” también llegará en noviembre e incluirá contenido adicional.

Jinshi y Maomao en el último episodio de la segunda temporada de "The Apothecary Diaries", que llega en formato Blu-Ray en noviembre de 2026 (Foto: TOHO animation)

ANIMES QUE LLEGAN EN FORMATO BLU-RAY EN NOVIEMBRE DE 2026

The Apothecary Diaries - Temporada 2

Formato: Blu-ray

Descripción: “Maomao llevaba una vida tranquila con su padre boticario. Hasta que un día, la venden como humilde sirvienta al palacio del emperador. Pero no estaba destinada a una vida sumisa entre la realeza. Así que, cuando los herederos imperiales enferman, decide intervenir y encontrar una cura. Esto llama la atención de Jinshi, un apuesto funcionario del palacio que la asciende. ¡Ahora se está haciendo un nombre resolviendo misterios médicos!”

Características especiales:

Vídeos promocionales

Los 24 mini episodios de anime

Canciones de apertura y cierre sin texto

Disponible a partir del 10 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

Reserva aquí.

Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death

Formato: Blu-ray

Descripción: “Retrocedemos hasta la primavera de 2006, cuando Satoru Gojo y Suguru Geto todavía eran estudiantes de secundaria. Ambos eran hechiceros de jujutsu en activo y no tenían enemigo que pudiera igualarlos cuando recibieron una misión de Tengen, la piedra angular de la sociedad del jujutsu, que maneja la técnica maldita de la inmortalidad. Su misión implica dos objetivos. Escoltar y eliminar la Nave de Plasma Estelar, Riko Amanai, la joven compatible con Tengen.”

Características especiales:

Avances

Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

Reserva aquí.

"Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" retrocede a la época en que Satoru Gojo y Suguru Geto estudiaban en la Escuela Superior de Hechicería y eran compañeros inseparables (Foto: MAPPA)

LAS EDICIONES STEELBOOK QUE CRUNCHYROLL LANZA EN NOVIEMBRE DE 2026

Miss Kobayashi’s Dragon Maid - Temporada 1

Formato: (Blu-ray) - SteelBook

Características especiales:

¡Incluye 1 tarjeta de arte!

Episodio 14 OVA

“El dragón de la señorita Kobayashi” (7 episodios)

Canciones de apertura y cierre sin texto

Disponible a partir del 3 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid - Temporada 2

Formato: (Blu-ray) - SteelBook

Características especiales:

¡Incluye 1 tarjeta de arte!

Episodio 13 OVA

“Dragón en miniatura” (13 episodios)

“Dragón en miniatura SP” (3 episodios)

“Dragón en miniatura EX” (5 episodios)

Vídeos promocionales de personajes

Vídeos promocionales y anuncios publicitarios

Opening sin texto

Disponible a partir del 3 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

The Apothecary Diaries - Temporada 2

Formato: (Blu-ray) - SteelBook

Características especiales:

2 tarjetas de arte

Vídeos promocionales

Los 24 mini episodios de anime

Canciones de apertura y cierre sin texto

Disponible a partir del 10 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

My Dress Up Darling - Temporada 1

Formato: (Blu-ray) - SteelBook

Características especiales:

Mi querida vestida de gala: Preguntas y respuestas con el reparto y el equipo de doblaje

Canciones de apertura y cierre sin texto

Vídeos promocionales

Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

"My Dress-Up Darling" trata sobre la amistad y el romance entre Wakana Gojō, un chico tímido que fabrica muñecas tradicionales, y Marin Kitagawa, una estudiante muy popular que ama el cosplay (Foto: CloverWorks)

Overlord IV - Temporada 4

Formato: (Blu-ray) - SteelBook

Características especiales:

Cortometrajes de animación

Avances de episodios

Vistas previas web

Tráilers

Opening y ending sin texto

Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.

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