Tras la confirmación de que la película “Jujutsu Kaisen 0” también estará disponible en Hulu a partir de septiembre, Crunchyroll reveló que otra película de la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami llegará en formato Blu-ray en noviembre de 2026. Se trata de “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death”, que adapta el Arco del Pasado de Gojo, conocido también como el arco del Recipiente de Plasma Estelar, y que relata los años de juventud y la amistad de Satoru Gojo y Suguru Geto.
Esta película anime que se centra en la misión de escolta, el enfrentamiento contra Toji Fushiguro y la crisis ideológica de Suguru Geto se estrenó en mayo de 2025 en Japón y meses después llegó a los cines de Estados Unidos y Latinoamérica. Además, está disponible en Crunchyroll desde junio de 2026.
Pero “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death” no es la única producción anime que Crunchyroll lanzará en formato doméstico en noviembre. El Blu-Ray de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” también llegará en noviembre e incluirá contenido adicional.
ANIMES QUE LLEGAN EN FORMATO BLU-RAY EN NOVIEMBRE DE 2026
The Apothecary Diaries - Temporada 2
- Formato: Blu-ray
Descripción: “Maomao llevaba una vida tranquila con su padre boticario. Hasta que un día, la venden como humilde sirvienta al palacio del emperador. Pero no estaba destinada a una vida sumisa entre la realeza. Así que, cuando los herederos imperiales enferman, decide intervenir y encontrar una cura. Esto llama la atención de Jinshi, un apuesto funcionario del palacio que la asciende. ¡Ahora se está haciendo un nombre resolviendo misterios médicos!”
Características especiales:
- Vídeos promocionales
- Los 24 mini episodios de anime
- Canciones de apertura y cierre sin texto
Disponible a partir del 10 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death
- Formato: Blu-ray
Descripción: “Retrocedemos hasta la primavera de 2006, cuando Satoru Gojo y Suguru Geto todavía eran estudiantes de secundaria. Ambos eran hechiceros de jujutsu en activo y no tenían enemigo que pudiera igualarlos cuando recibieron una misión de Tengen, la piedra angular de la sociedad del jujutsu, que maneja la técnica maldita de la inmortalidad. Su misión implica dos objetivos. Escoltar y eliminar la Nave de Plasma Estelar, Riko Amanai, la joven compatible con Tengen.”
Características especiales:
- Avances
Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
LAS EDICIONES STEELBOOK QUE CRUNCHYROLL LANZA EN NOVIEMBRE DE 2026
Miss Kobayashi’s Dragon Maid - Temporada 1
- Formato: (Blu-ray) - SteelBook
Características especiales:
- ¡Incluye 1 tarjeta de arte!
- Episodio 14 OVA
- “El dragón de la señorita Kobayashi” (7 episodios)
- Canciones de apertura y cierre sin texto
Disponible a partir del 3 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
Miss Kobayashi’s Dragon Maid - Temporada 2
- Formato: (Blu-ray) - SteelBook
Características especiales:
- ¡Incluye 1 tarjeta de arte!
- Episodio 13 OVA
- “Dragón en miniatura” (13 episodios)
- “Dragón en miniatura SP” (3 episodios)
- “Dragón en miniatura EX” (5 episodios)
- Vídeos promocionales de personajes
- Vídeos promocionales y anuncios publicitarios
- Opening sin texto
Disponible a partir del 3 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
The Apothecary Diaries - Temporada 2
- Formato: (Blu-ray) - SteelBook
Características especiales:
- 2 tarjetas de arte
- Vídeos promocionales
- Los 24 mini episodios de anime
- Canciones de apertura y cierre sin texto
Disponible a partir del 10 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
My Dress Up Darling - Temporada 1
- Formato: (Blu-ray) - SteelBook
Características especiales:
- Mi querida vestida de gala: Preguntas y respuestas con el reparto y el equipo de doblaje
- Canciones de apertura y cierre sin texto
- Vídeos promocionales
Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
Overlord IV - Temporada 4
- Formato: (Blu-ray) - SteelBook
Características especiales:
- Cortometrajes de animación
- Avances de episodios
- Vistas previas web
- Tráilers
- Opening y ending sin texto
Disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en Norteamérica.
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